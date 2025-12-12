Haberler

Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Tam bilet, çeyrek bilet kaç TL 2026?

Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Tam bilet, çeyrek bilet kaç TL 2026?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi yaklaşırken, büyük ikramiye hayali kuran milyonlarca kişi bilet arayışına girdi. Bayilerden ya da çevrim içi platformlar üzerinden şansını denemek isteyen vatandaşlar, 2026 yılı için geçerli yılbaşı bileti ücretlerini merak ediyor. Bu kapsamda "Yılbaşı biletleri ne kadar?", "Tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları kaç TL?" soruları en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Özel yılbaşı çekilişi kapsamında satışa sunulan Milli Piyango biletlerinin fiyatları netleşti. Tam, yarım ve çeyrek bilet seçenekleriyle satışa çıkarılan biletler, 9 Kasım itibarıyla Milli Piyango bayilerinde ve resmi mobil uygulama üzerinden temin edilebiliyor. Büyük çekilişin sonuçları ise 31 Aralık Çarşamba gecesi kamuoyuyla paylaşılacak.

TAM BİLET VE ÇEYREK BİLET FİYATLARI 2026

Milli Piyango'nun yılbaşına özel çekilişi için sayılı günler kaldı. 2026 çekilişinde büyük ikramiye tutarı 800 milyon TL olarak açıklandı. Bu özel çekilişte dağıtılması planlanan toplam ikramiye miktarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL'ye ulaşıyor.

BÜYÜK İKRAMİYE DAĞITIMINDA GARANTİ UYGULAMASI

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiye için dağıtım garantisi uygulanacak. Özel kurala göre, büyük ikramiye biletin tam, yarım ya da çeyrek olmasına bakılmaksızın; ikramiyenin isabet ettiği satılmış biletler arasında eşit şekilde paylaştırılacak. Büyük ödül, mutlaka satılan bir bilete çıkana kadar yılbaşı çekilişi devam edecek.

ÇEYREK, YARIM VE TAM MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET ÜCRETLERİ

Milli Piyango yılbaşı biletleri hem yetkili bayilerde hem de Milli Piyango'nun dijital platformlarında satışa sunuldu. 2026 yılı için belirlenen bilet fiyatları; çeyrek bilet 200 TL, yarım bilet 400 TL ve tam bilet 800 TL olarak açıklandı. Şansını denemek isteyenler, yılbaşı biletlerini ister fiziki bayilerden ister online kanallar üzerinden kolaylıkla satın alabiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Burak Deniz kazancını nerede değerlendiriyor? Dikkat çeken açıklama

Kazancını nerede değerlendiriyor? Açıklaması dikkat çekti
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı

Ev böyle havaya uçtu: Çok sayıda yaralı var
ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı

Ev böyle havaya uçtu: Çok sayıda yaralı var
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
DEM Parti İmralı heyetinden Babacan'a ziyaret

İmralı heyeti, Bahçeli'nin ardından soluğu o ismin yanında aldı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title