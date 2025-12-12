Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Tam bilet, çeyrek bilet kaç TL 2026?

Özel yılbaşı çekilişi kapsamında satışa sunulan Milli Piyango biletlerinin fiyatları netleşti. Tam, yarım ve çeyrek bilet seçenekleriyle satışa çıkarılan biletler, 9 Kasım itibarıyla Milli Piyango bayilerinde ve resmi mobil uygulama üzerinden temin edilebiliyor. Büyük çekilişin sonuçları ise 31 Aralık Çarşamba gecesi kamuoyuyla paylaşılacak.

TAM BİLET VE ÇEYREK BİLET FİYATLARI 2026

Milli Piyango'nun yılbaşına özel çekilişi için sayılı günler kaldı. 2026 çekilişinde büyük ikramiye tutarı 800 milyon TL olarak açıklandı. Bu özel çekilişte dağıtılması planlanan toplam ikramiye miktarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL'ye ulaşıyor.

BÜYÜK İKRAMİYE DAĞITIMINDA GARANTİ UYGULAMASI

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiye için dağıtım garantisi uygulanacak. Özel kurala göre, büyük ikramiye biletin tam, yarım ya da çeyrek olmasına bakılmaksızın; ikramiyenin isabet ettiği satılmış biletler arasında eşit şekilde paylaştırılacak. Büyük ödül, mutlaka satılan bir bilete çıkana kadar yılbaşı çekilişi devam edecek.

ÇEYREK, YARIM VE TAM MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET ÜCRETLERİ

Milli Piyango yılbaşı biletleri hem yetkili bayilerde hem de Milli Piyango'nun dijital platformlarında satışa sunuldu. 2026 yılı için belirlenen bilet fiyatları; çeyrek bilet 200 TL, yarım bilet 400 TL ve tam bilet 800 TL olarak açıklandı. Şansını denemek isteyenler, yılbaşı biletlerini ister fiziki bayilerden ister online kanallar üzerinden kolaylıkla satın alabiliyor.