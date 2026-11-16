Yiğit Gülmezoğlu hangi takımda? Kadro dışı kalan Yiğit Gülmezoğlu kimdir, kaç yaşında?

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Yiğit Gülmezoğlu, Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda oynuyor ama artık kadroda değil. Sarı-lacivertli kulüp, 30 yaşındaki milli smaçörü 16 Kasım 2026'da resmi X hesabından yaptığı kısa bir açıklamayla kadro dışı bıraktı.

Açıklamaya göre karar, yönetim ile teknik heyetin ortak değerlendirmesiyle ve "kulübümüzün ilkeleri çerçevesinde" alındı. Başka gerekçe yok.

YİĞİT GÜLMEZOĞLU HANGİ TAKIMDA?

Yiğit Gülmezoğlu, Fenerbahçe Medicana'nın oyuncusu. Kulübe Temmuz 2023'te katıldı ve o günden beri sarı-lacivertli formayı giyiyordu; 16 Kasım'da verilen kararla takımın kadrosundan çıkarıldı.

YİĞİT GÜLMEZOĞLU NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

Yiğit Gülmezoğlu'nun neden kadro dışı bırakıldığını Fenerbahçe Medicana açıklamadı. Kulübün paylaşımında yalnızca kararın kulüp ilkelerine dayandığı ve yönetimle teknik heyetin birlikte aldığı bir karar olduğu yazıyordu.

YİĞİT GÜLMEZOĞLU KİMDİR?

Yiğit Gülmezoğlu, smaçör oynayan milli bir voleybolcu. Voleybola çocuk yaşta başladı ve Arkas Spor'un altyapısında yetişti. İlk yıllarında pasör olarak oynuyordu, fakat hücum etmeyi daha çok sevdiği için mevkisini değiştirip smaçörlüğe geçti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda 2013'ten beri oynuyor. Sahadaki kariyeri sürerken Yaşar Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde okudu.

YİĞİT GÜLMEZOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Yiğit Gülmezoğlu 30 yaşında. 28 Aralık 1995 doğumlu oyuncu, 31'ine bu yılın son haftasında girecek.

YİĞİT GÜLMEZOĞLU NERELİ?

Yiğit Gülmezoğlu İzmirli. Doğduğu şehirde, Arkas Spor'un salonlarında voleybolcu oldu.

YİĞİT GÜLMEZOĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Yiğit Gülmezoğlu, profesyonel kariyerine altyapısından geldiği Arkas Spor'da başladı. Ardından Halkbank'a geçti. 2023 yazında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve kadro dışı kararına kadar bu takımda oynadı.