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Yeraltı final mi yapacak, Yeraltı bitiyor mu?

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Yeraltı final mi yapacak, Yeraltı bitiyor mu?
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NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi, son bölümündeki sarsıcı gelişmelerle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Merdan'ın vurulduğu final sahnesinin ardından dizinin geleceğine dair iddialar da sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Dizinin takipçileri "Yeraltı final mi yapacak?", "Yeraltı bitiyor mu?" ve "Yeni bölüm ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. İşte Yeraltı dizisinin final iddialarına dair son durum.

YERALTI FİNAL Mİ YAPACAK?

Hayır, Yeraltı dizisinin final yapacağına dair iddialar doğru değil. Ne NOW kanalından ne de yapım ekibinden dizinin final yapacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapıldı. Sosyal medyada yayılan final iddiaları resmi bir kaynağa dayanmıyor. Dizinin güçlü reyting performansı nedeniyle yakın zamanda bir final ya da sezon finali beklenmiyor. Kanalın yayın planlaması da olağan şekilde devam ediyor.

YERALTI BİTİYOR MU?

Yeraltı dizisi bitmiyor. Dizi, yeni bölümleriyle her hafta izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Merdan karakterinin vurulmasıyla hikayeye yeni bir soluk gelirken, dizinin önümüzdeki haftalarda da heyecan dolu gelişmelere sahne olması bekleniyor.

YERALTI FİNAL İDDİALARI NEREDEN ÇIKTI?

Dizinin final yapacağı iddiaları, özellikle Merdan karakterinin vurulduğu 22. bölümün ardından gündeme geldi. Karakterin akıbetine dair belirsizlik ve sosyal medyadaki spekülatif paylaşımlar, dizinin sona ereceği yönündeki söylentileri artırdı. Ancak bu iddiaları doğrulayan herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor.

YERALTI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yeraltı'nın 22. bölümünde Bozo ile Haydar Ali arasındaki yüzleşme dikkat çekti. Bölümün son sahnesinde ise Merdan, Rüzgar tarafından vuruldu. Yayınlanan 23. bölüm fragmanında Merdan'ın hastaneye kaldırıldığı ve doktorların "Nabız yok" dediği görülürken, Bozo'nun Rüzgar'a Ada'nın kendi kızı olduğunu söylediği sahne de izleyicilerin merakını artırdı.

YERALTI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeraltı dizisinin 23. bölümü, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de NOW ekranlarında yayınlanacak.

YERALTI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Yeraltı, her çarşamba akşamı saat 20.00'de NOW ekranlarında yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

Osman Demir
Osman Demir
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