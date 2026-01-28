Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı dizi, suç dünyasının karanlık atmosferinde doğan tutkulu bir aşk hikâyesini odağına alıyor. Ağır bedelleri olmasına rağmen vazgeçilemeyen bu ilişki, izleyiciyi derinliği yüksek ve etkileyici bir anlatının içine sürüklüyor. Peki, Yeraltı dizisi nerede çekiliyor, setleri nerede?

YER ALTI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yer Altı, derin devlet tarafından mafya yapılanmasının içine sızdırılan bir adamın, narkotik suç şebekeleri ve İstanbul kartelleri arasında sıkışıp kalan hayatını merkezine alıyor. Görev ile vicdan arasında kalan bu karakter için aşk, zamanla her şeyin önüne geçen zorlu bir sınava dönüşüyor.

İki erkek arasında kalan güçlü bir kadın karakterin, kalbiyle mantığı arasında verdiği çetin mücadele dizinin duygusal temelini oluşturuyor. Suç dünyasının karanlığında filizlenen bu aşk hikâyesi, ağır bedelleri olsa da vazgeçilemeyen bir tutkunun izini sürüyor.Yer altı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YERALTI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, SETLERİ HANGİ SEMTLERDE?

Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Yeraltı dizisi, İstanbul'un karanlık ve sert yüzünü merkeze alan atmosferiyle dikkat çekiyor. Dizi çekimlerinin tamamı İstanbul'da gerçekleştiriliyor ve şehir adeta hikâyenin görünmez bir karakteri gibi kullanılıyor.

Çekimlerde; tarihi yarımadanın dar sokakları, Galata'nın arka yüzü, Beykoz'daki terk edilmiş fabrika alanları ve özel olarak tasarlanan yeraltı sığınakları öne çıkıyor. Farklı semtlerde kurulan bu setler, dizinin suç ve dram eksenli yapısını daha da derinleştiriyor.

İSTANBUL'UN KARANLIK YÜZÜ GÖRSEL DİLLE BULUŞUYOR

Yeraltı dizisinin görsel dünyası, İstanbul'un suç ağına ev sahipliği yapan soğuk ve gizemli tarafını yansıtacak şekilde tasarlandı. Loş ışıklar, dar mekânlar ve sert kamera açılarıyla desteklenen sahneler, izleyiciyi hikâyenin içine çekmeyi başarıyor.

Özellikle geceleri yapılan çekimler, dizinin atmosferini güçlendirirken İstanbul'un bilinen yüzünün ötesine geçen bir anlatım sunuyor.

YER ALTI DİZİSİ OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

Güçlü hikâyesini, iddialı oyuncu kadrosuyla destekleyen Yer Altı, ekranların sevilen isimlerini bir araya getiriyor. Dizinin başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor.

Başarılı oyunculara; Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak eşlik ediyor.

ORTAK GEÇMİŞ, DERİN BAĞLAR VE KARANLIK SIRLAR

Yeraltı dizisi; farklı dünyalara ait karakterleri, ortak bir geçmiş ve derin duygusal bağlar etrafında birleştiriyor. Geçmişte yaşanan sırlar, ihanetler ve hesaplaşmalar, karakterlerin kaderini yeniden şekillendirirken izleyiciye sürükleyici bir anlatı sunuyor.

Gerilim ve dramın iç içe geçtiği yapısıyla Yer Altı, sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yer almaya aday.