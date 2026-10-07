Yeraltı bu akşam var mı, Yeraltı yeni bölüm ne zaman (YENİ SEZON)?

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Yeraltı'nın yeni sezonuna ilişkin gelişmeler, izleyicilerin gündeminin ilk sırasına yerleşti. Sezon finalinde yaşanan gelişmelerin ardından hikâyenin nasıl devam edeceğini merak eden izleyiciler, "Yeraltı yeni sezon fragmanı yayınlandı mı, kadroya yeni isimler katıldı mı, dizi hangi gün ve saatte yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Yeraltı'nın yeni bölüm tarihi, yayın günü ve yeni sezona dair ayrıntılar haberimizde.

YERALTI BU AKŞAM VAR MI?

Evet, Yeraltı bu akşam ekranlarda. İlk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, ikinci sezonuyla izleyiciyle yeniden buluşuyor. Yeraltı'nın yeni sezonunun ilk bölümü olan 17. bölüm, bugün, 7 Ekim Çarşamba akşamı NOW ekranlarında yayınlanacak.