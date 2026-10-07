Yeraltı bu akşam var mı, Yeraltı yeni bölüm ne zaman (YENİ SEZON)?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeraltı bu akşam var mı, Yeraltı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Aksiyon dolu hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Yeraltı'nın yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Dizinin hayranları, yeni sezonun ilk bölümünün ne zaman ekrana geleceğini ve bu akşam yayın akışında yer alıp almadığını araştırmaya başladı. Peki Yeraltı yeni sezon ne zaman başlıyor, dizi bu akşam ekranda olacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar...
Yeraltı'nın yeni sezonuna ilişkin gelişmeler, izleyicilerin gündeminin ilk sırasına yerleşti. Sezon finalinde yaşanan gelişmelerin ardından hikâyenin nasıl devam edeceğini merak eden izleyiciler, "Yeraltı yeni sezon fragmanı yayınlandı mı, kadroya yeni isimler katıldı mı, dizi hangi gün ve saatte yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Yeraltı'nın yeni bölüm tarihi, yayın günü ve yeni sezona dair ayrıntılar haberimizde.
YERALTI BU AKŞAM VAR MI?
Evet, Yeraltı bu akşam ekranlarda. İlk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, ikinci sezonuyla izleyiciyle yeniden buluşuyor. Yeraltı'nın yeni sezonunun ilk bölümü olan 17. bölüm, bugün, 7 Ekim Çarşamba akşamı NOW ekranlarında yayınlanacak.
YERALTI YENİ SEZON SAAT KAÇTA?
NOW'un yayın akışına göre Yeraltı, saat 20.00'de ekrana gelecek. Dizi, NOW Ana Haber'in ardından izleyiciyle buluşacak. Yeraltı'nın ardından kanalın yayın akışında saat 00.00'da Halef: Köklerin Çağrısı yer alıyor.
YENİ SEZONDA NELER OLACAK?
Yeraltı'nın ikinci sezonunda, geçmişten bugüne uzanan bağların Bozo'nun hayatını ve yeraltı dünyasındaki dengeleri nasıl etkileyeceği merak konusu oluyor. İlk sezonun sonunda yaşanan gelişmelerin ardından hikâyenin nasıl şekilleneceği, dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor.
KADROYA DÖRT YENİ İSİM KATILDI
Yeraltı'nın ikinci sezonunda kadroya güçlü isimler dahil oldu. İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer, yeni sezonda dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yeni isimlerin hikâyeye nasıl dahil olacağı ise ilk bölümle birlikte netlik kazanacak.
YERALTI OYUNCULARI KİMLER?
Yeraltı'nın ikinci sezonunda Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yanı sıra Sümeyye Aydoğan, İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi, Ekrem Tamer ve Mehmet Yılmaz Ak rol alıyor.
NOW TV 7 EKİM YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08.30 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Ömür Usta
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Ömür Usta
17.30 Kumbara
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Yeraltı
00.00 Halef: Köklerin Çağrısı
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