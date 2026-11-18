Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, yeraltı dünyasının acımasız gerçekleri arasında şekillenen çarpıcı bir aşk öyküsünü ekrana taşıyor. Suç, aşk ve dram unsurlarını bir araya getiren dizi için izleyiciler, “Yeraltı” 24. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor.

Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı “Yeraltı” dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başarılı isimlere Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak eşlik ediyor. Dizi, farklı hayatlara sahip karakterleri ortak bir geçmiş ve derin duygusal bağlarla aynı hikâyede buluşturuyor.

YERALTI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yeraltı, derin devlet tarafından mafya yapılanmasının içine sızdırılan bir adamın, narkotik suç şebekeleri ve İstanbul kartelleri arasında sıkışıp kalan hayatını merkezine alıyor. Görev ile vicdan arasında kalan bu karakter için aşk, zamanla her şeyin önüne geçen zorlu bir sınava dönüşüyor.

İki erkek arasında kalan güçlü bir kadın karakterin, kalbiyle mantığı arasında verdiği çetin mücadele dizinin duygusal temelini oluşturuyor. Suç dünyasının karanlığında filizlenen bu aşk hikâyesi, ağır bedelleri olsa da vazgeçilemeyen bir tutkunun izini sürüyor.

YERALTI 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeraltı 24. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YERALTI 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Rüzgar’ın Bozo’ya düzenlediği saldırıda kurşunların hedefi olan Merdan, hastanede yaşam mücadelesi verirken Hanoğlu ailesi büyük bir korkuyla karşı karşıya kalır. Merdan’ın vurulmasıyla öfkesi daha da büyüyen Bozo, Rüzgar’dan hesap sormak için harekete geçer. Ancak iki eski dostun yüzleşmesi, Bozo’nun Ada’nın kendi kızı olduğunu açıklamasıyla bambaşka bir boyut kazanır.

Merdan’ın hastanedeki durumu ise ailedeki gerginliği artırırken, Rüstem’in başına gelenlerin intikamını almak isteyenler yeni bir saldırı için fırsat kollamaktadır. Haydar Ali’nin Bozo’ya karşı sergilediği tavır ikili arasındaki güveni sarsar ve aralarındaki anlaşmazlık giderek derinleşir. Ceylan ve Derya arasındaki gerilim de devam etmektedir. Ada’nın varlığı Bozo’nun hem evliliğini hem de geçmişiyle kurduğu ilişkiyi çıkmaza sürükler.

Öte yandan Haydar Ali’nin geçmişini araştıran Sam’den gelen bilgiler, Sultan’ın dünyasını altüst eder. Kocasının kendisinden sakladığı gerçeklerle yüzleşen Sultan, öfkesine hâkim olamayarak Haydar Ali’ye silah doğrultur. Haydar Ali kendisini hiç beklemediği bir hesaplaşmanın ortasında bulur.

Peki Sultan’ın öğrendikleri, Haydar Ali ile arasındaki ilişkiyi nasıl değiştirecek? Bozo’nun itirafı, Rüzgar’la aralarındaki kan davasını sona erdirmeye yetecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bozo’nun Rüstem’e uyguladığı şiddete tanık olan Haydar Ali, dostunun yöntemlerini artık kabul edemediğini açıkça dile getirir. İkili arasında yaşanan sert yüzleşme, yalnızca bir fikir ayrılığının ötesine geçerek birlikte yürüdükleri yolu sorgulamalarına neden olur. Haydar Ali’nin Bozo’dan uzaklaşma isteği Sultan’ı endişelendirirken, Ceylan da evliliğinde yeni bir krizle karşı karşıyadır. Bozo’yu Derya’nın odasında gören Ceylan, yaşananların ardından valizini alarak evi terk eder ve Haydar Ali ile Sultan’ın yanına yerleşir.

Diğer yandan Bozo, Rüzgar’la arasındaki düşmanlığı sona erdirmek için Gülsüm Ana’nın evinde bir görüşme ayarlar. Ancak geçmişin hesabını kapatmaya niyeti olmayan Rüzgar’ın öfkesi, duyduklarıyla daha da büyür. İki eski dostun yüzleşmesi büyük bir kavgaya dönüşürken, Bozo hem ailesini hem de kurduğu düzeni korumakta giderek zorlanır. Haydar Ali ise Melek’i içinde bulundukları tehlikeli hayattan uzaklaştırmaya çalışırken kardeşinin Paşa’ya duyduğu ilgiyi fark eder.

Melek’in doğum günü, yaşanan bütün gerginliklere rağmen aileyi aynı çatı altında buluşturur. Bozo’nun geceye katılmasıyla hem Haydar Ali hem de Ceylan’la arasındaki sorunlar yeniden gündeme gelir. Bozo’nun Melek için hazırladığı büyük sürpriz ise Haydar Ali ile arasındaki gerilimi daha da artırır. Bu sırada Rüzgar, Bozo’yla hesaplaşmak için harekete geçerken Sultan, Haydar Ali’nin geçmişine ilişkin öğrendikleriyle sarsılır.

Peki geçmişin sırları birer birer ortaya çıkarken, Haydar Ali ile Bozo arasındaki kırılma onları nasıl bir sona sürükleyecek?