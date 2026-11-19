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Now TV ekranlarının sevilen dizisi Yeraltı, 18 Kasım 2026 Çarşamba akşamı 23. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümü kaçıran veya yeniden izlemek isteyenler, "Yeraltı 23. bölüm full izle", "Yeraltı son bölüm tek parça izle" ve "Now TV Yeraltı son bölüm izle" aramalarına yöneldi. Dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler kadar 24. bölüm fragmanı da merak ediliyor. İşte Yeraltı 23. bölüm izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar...

YERALTI 23. BÖLÜM FULL İZLE!

Yeraltı dizisinin 23. bölümü, 18 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'de NOW TV'de yayınlandı. Dizinin son bölümünü yeniden izlemek isteyenler, NOW'ın resmi internet sitesindeki Yeraltı izleme sayfasını ziyaret edebilir.

NOW TV'nin resmi dijital platformunda dizinin bölümleri, fragmanları, özel sahneleri ve kamera arkası görüntüleri yer alıyor. 23. bölümün tamamına erişmek isteyen izleyiciler, yayıncının resmi bölüm arşivini kontrol edebilir.

YERALTI 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeraltı'nın 23. bölümünde Merdan'ın vurulması, Hanoğlu ailesinde büyük endişeye neden oldu. Rüzgar'ın Bozo'ya düzenlediği saldırıda kurşunların hedefi olan Merdan hastanede yaşam mücadelesi verirken Bozo, Rüzgar'dan hesap sormak için harekete geçti.

İki eski dostun yüzleşmesi sırasında Bozo'nun Ada'nın kendi kızı olduğunu açıklaması, aralarındaki hesaplaşmaya yeni bir boyut kazandırdı. Diğer tarafta Haydar Ali'nin Bozo'ya karşı sergilediği tavır, ikili arasındaki güven sorununu daha da derinleştirdi.

Ceylan ve Derya arasındaki gerilim devam ederken Ada'nın varlığı Bozo'nun evliliğinde de yeni sorunları beraberinde getirdi. Haydar Ali'nin geçmişini araştıran Sam'den gelen bilgiler ise Sultan'ı sarstı. Kocasının kendisinden sakladığı gerçeklerle yüzleşen Sultan, Haydar Ali'ye silah doğrulttu.

YERALTI 23. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Yeraltı'nın 23. bölümünü tek parça izlemek isteyenler, NOW TV'nin resmi internet sitesindeki dizi ve bölüm arşivinden yararlanabilir. Bölümün dijital platformdaki erişim durumu yayıncının güncel paylaşımına göre kontrol edilebilir.

Dizinin resmi izleme adresi üzerinden önceki bölümlere, yeni bölüm tanıtımlarına ve özel sahnelere de ulaşılabiliyor. İzleyicilerin bölümün tamamını izlemek için yayıncının resmi bağlantılarını kullanması gerekiyor.

YERALTI 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeraltı dizisinin 23. bölümünün ardından gözler yeni bölüm tanıtımına çevrildi. NOW'ın resmi internet sitesinde 24. bölüm 1. fragmanı da yer aldı. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri merak eden izleyiciler, tanıtımı NOW TV'nin Yeraltı sayfasından izleyebilir.

YERALTI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Deniz Can Aktaş – Haydar Ali Aslan

Devrim Özkan – Halide Ceylan

Uraz Kaygılaroğlu – Bozkurt Hanoğlu (Bozo)

Sümeyye Aydoğan – Sultan Hanoğlu

İsmail Hacıoğlu – Rüzgar

Mehmet Yılmaz Ak – Yılmaz Doğan

Şükran Ovalı – Derya

Burak Sevinç – Merdan Hanoğlu

Ülkü Hilal Çiftçi – Melek Aslan

Ekin Mert Daymaz – Ferhat Hanoğlu

YERALTI DİZİSİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi, çarşamba akşamları saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümleri televizyon yayınının ardından NOW'ın resmi internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor.