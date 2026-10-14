Yer altı 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Yer altı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yer Altı, derin devlet tarafından mafya yapılanmasının içine sızdırılan bir adamın, narkotik suç şebekeleri ve İstanbul kartelleri arasında sıkışıp kalan hayatını merkezine alıyor. Görev ile vicdan arasında kalan bu karakter için aşk, zamanla her şeyin önüne geçen zorlu bir sınava dönüşüyor.

İki erkek arasında kalan güçlü bir kadın karakterin, kalbiyle mantığı arasında verdiği çetin mücadele dizinin duygusal temelini oluşturuyor. Suç dünyasının karanlığında filizlenen bu aşk hikâyesi, ağır bedelleri olsa da vazgeçilemeyen bir tutkunun izini sürüyor.

Yer altı 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YER ALTI 18. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Boran’ın ölümü, Bozo ile Rüzgar’ın yıllara dayanan dostluğunu bir gecede düşmanlığa çevirir. Kardeşinin intikamını almaya kararlı olan Rüzgar, Bozo’ya karşı ilk hamlesini yapmak için beklenmedik bir plan kurar.

Derya ve Ada’nın Bozo’nun evine sığınması ise Ceylan’ın hayatına hiç beklemediği yeni bir durum getirir. Bozo’nun geçmişinden gelen bu iki misafirin evde kalmaya devam etmesi, Ceylan ile Bozo arasında yeni bir gerilime neden olur.

Haydar Ali ise Bozo ile Rüzgar arasında başlayan savaşın dışında kalmaya niyetli değildir. İstihbaratın bu çatışmaya bakışıyla Haydar Ali’nin Bozo’ya olan bağlılığı bir kez daha karşı karşıya gelir.

Rüzgar’ın kurduğu plan yüzünden yılların dostluğu yerini ölümcül bir hesaplaşmaya bırakır. Ancak dışarıdan gelen beklenmedik bir haber, ikisinin de hesabını altüst edecektir.

Bozo ile Rüzgar’ı karşı karşıya getiren bu savaşta, ilk hamlenin bedelini kim ödeyecek?