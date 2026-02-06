Yeni SGK Başkanı kim oldu? SGK Başkanı Yunus Elitaş kimdir? Yunus Elitaş kaç yaşında, nereli?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda önemli bir atama gerçekleşti: Yunus Elitaş, SGK Başkanı olarak göreve başladı. Kamu yönetimi ve maliye alanındaki kariyeriyle dikkat çeken Elitaş, kaç yaşında ve hangi şehirden olduğu ile gündemde öne çıkıyor. SGK'deki yeni dönem ve Elitaş'ın profili merak konusu oldu.

YENİ SGK BAŞKANI KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de atama kararları duyuruldu. Atama kararlarıyla iki kritik kuruma yeni atamalar yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'na Yunus Elitaş, Yönetim Kurulu Üyeliğine Celallettin Sıvacı atandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) İkinci Başkanlığı'na Yakup Asarkaya, Kurul Üyeliğine Olcay Yuran ve Raci Kaya atandı.

YUNUS ELİTAŞ KİMDİR?

1982 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Aksaray/Ağaçörenlidir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı.

2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre vekil öğretmenlik yaptıktan sonra 2004 yılında Maliye Bakanlığında vergi denetmen yardımcısı olarak göreve başladı.

2007 yılında meslek giriş sınavını kazanarak Muhasebat Genel Müdürlüğüne stajyer muhasebat kontrolörü olarak naklen geçti.

2010 yılında muhasebat kontrolörlüğüne atandı.

2013-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı yaptı.

2015/Aralık-2017/Aralık döneminde bulunduğu ABD/Florida'da, University Of South Florida'dan MBA derecesi aldı.

2018 Şubatında başladığı Gelir İdaresi Grup Başkanlığı görevini yürütmekteyken 28 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Muhasebat Genel Müdürlüğüne, 15 Aralık 2021 tarihinde Sn. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Bakan Yardımcılığına atanmıştır. Çeşitli mesleki dergilerde vergi ve kamu giderleriyle ilgili makaleleri yayınlanmıştır.

Ayrıca gider mevzuatıyla ilgili meslek içi eğitimi ve sertifika seminerlerinde eğitici olarak görev almıştır.

İyi derecede İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır