SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz-ekim döneminde oluşan yüzde 8,29'luk enflasyon farkıyla birlikte Ocak 2027 zammında yüzde 10 civarında bir artış bekliyor. Mevcut durumda 23.552 TL olan en düşük emekli aylığının, yıl sonu enflasyon tahminlerine göre 25.681 TL ile 26.079 TL arasına yükselmesi öngörülüyor. Refah payı verilmesi halinde ise en düşük emekli aylığının 27 bin TL'nin üzerine çıkması mümkün olacak. Memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 8 civarında bir artış hesaplanıyor. Yeni emekli maaşı kaç TL olacak, Ocak 2027 emekli zammı yüzde kaç olacak, en düşük emekli aylığı ne kadar olacak ve refah payı verilecek mi soruları emeklilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Ocak 2027 emekli maaşı zam senaryoları ve tüm detaylar.

YENİ EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Yeni emekli maaşları, Kasım ve Aralık 2026 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Mevcut beklentiler, zammın yüzde 9 ile yüzde 11 arasında gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Temmuz-ekim dönemindeki aylık enflasyon oranları şöyle gerçekleşti:

Temmuz: Yüzde 1,78

Ağustos: Yüzde 1,84

Eylül: Yüzde 1,84

Ekim: Yüzde 2,58

Bu verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için dört aylık birikimli enflasyon farkı yüzde 8,29 oldu. Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak enflasyon verileri, zam oranını kesinleştirecek.

OCAK 2027 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ve en düşük emekli aylığı şöyle hesaplanıyor:

Orta Vadeli Program (yüzde 28,4 yıl sonu enflasyon tahmini): Yüzde 9,04 zam, en düşük aylık 25.681 TL

Piyasa Katılımcıları Anketi (yüzde 29,63): Yüzde 10,08 zam, en düşük aylık 25.926 TL

AA Finans Anketi (yüzde 29,64): Yaklaşık yüzde 10,1 zam, en düşük aylık 25.933 TL

Finansal Kurumlar Birliği (yüzde 30,06): Yaklaşık yüzde 10,7 zam, en düşük aylık 26.079 TL

En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin yasal değişiklikle yapılması gerekiyor. Bu nedenle en düşük aylığın kesin tutarı, yapılacak yasal düzenlemeyle belli olacak.

REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Emekli zammında refah payı verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Henüz resmi bir karar açıklanmadı. Yüzde 10'luk zam senaryosunda olası refah payı oranlarına göre en düşük emekli aylığı şöyle hesaplanıyor:

Yüzde 10 zam: 25.907 TL

Yüzde 10 zam ve 5 puan refah payı: 27.085 TL

Yüzde 10 zam ve 10 puan refah payı: 28.497 TL

Yüzde 10 zam ve 15 puan refah payı: 29.793 TL

Yüzde 10 zam ve 5.000 TL seyyanen artış: 30.907 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR ZAMLANACAK?

Memur emeklileri için dört aylık enflasyon farkı yüzde 6,27 olarak hesaplandı. Memur emeklileri, Ocak 2027'de toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zam ile enflasyon farkını birlikte alacak. Mevcut verilere göre memur emeklilerinin zammının yüzde 7,92 ile yüzde 8 civarında olması bekleniyor. Kesin oran, Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek.

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emekli zammının kesin oranı, Aralık 2026 enflasyon verisinin açıklanmasıyla belli olacak. Kasım ayı enflasyonu Aralık ayının ilk günlerinde, Aralık ayı enflasyonu ise Ocak 2027'nin ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Ocak 2027 zammı, emeklilerin Ocak ayı maaşlarına yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını, Ocak ayındaki olağan ödeme takvimine göre alacak. En düşük emekli aylığına ilişkin yasal düzenleme gecikirse, aradaki farkın sonradan toplu olarak ödenmesi gündeme gelebilir.