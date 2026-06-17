Yeni Burdur Vali Yardımcısı Tuğçe Orhan kimdir? Burdur Vali Yardımcısı Tuğçe Orhan kaç yaşında, nereli, evli mi?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan son atama kararıyla Burdur Vali Yardımcılığı görevine getirilen Tuğçe Orhan, kamuoyunun gündemine oturdu. Mülki idare amiri olarak çeşitli görevlerde bulunan Orhan'ın yaşı, memleketi, eğitim geçmişi ve kariyer yolculuğu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Burdur Vali Yardımcısı Tuğçe Orhan hakkında öne çıkan bilgiler...

TUĞÇE ORHAN KİMDİR?

Tuğçe Orhan, mülki idare amirleri arasında gerçekleştirilen son atamalar kapsamında Burdur Vali Yardımcılığı görevine getirilen isimler arasında yer almaktadır. Daha önce Samsun'un Ladik ilçesinde kaymakam olarak görev yapan Orhan, kamu yönetimi alanındaki akademik geçmişi ve idari tecrübesiyle dikkat çekmektedir.

1995 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Tuğçe Orhan, lisans eğitimini Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Ardından aynı üniversitede yüksek lisans yapan Orhan, İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği kariyerine adım attı. Görev süresi boyunca çeşitli il ve ilçelerde staj ve idari görevlerde bulunan Orhan, son olarak Ladik Kaymakamı olarak görev yaptıktan sonra Burdur Vali Yardımcılığı görevine atandı.

TUĞÇE ORHAN KAÇ YAŞINDA?

1995 doğumlu olan Tuğçe Orhan, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

TUĞÇE ORHAN NERELİ?

Tuğçe Orhan, Elazığ doğumludur. Eğitim hayatının önemli bir bölümünü de Elazığ'da tamamlamıştır.

TUĞÇE ORHAN EVLİ Mİ?

Tuğçe Orhan'ın özel hayatına ilişkin kamuoyuna açıklanmış resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle evlilik durumuyla ilgili doğrulanmış bir bilgi yer almamaktadır.

TUĞÇE ORHAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Tuğçe Orhan, kaymakam adaylığı sürecinde çeşitli şehirlerde staj ve idari görevlerde yer aldı. Daha sonra Samsun'un Ladik ilçesinde kaymakam olarak görev yapan Orhan, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Burdur Vali Yardımcılığı görevine atandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN ATAMA KARARI

17 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında mülki idare amirleri arasında kapsamlı görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Karar doğrultusunda yüzlerce kaymakam ve vali yardımcısının görev yeri değişirken, Tuğçe Orhan da Ladik Kaymakamlığı görevinden Burdur Vali Yardımcılığı görevine atanan isimler arasında yer aldı.