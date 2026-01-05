Yemekteyiz Elişah kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Elişah Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 5-9 Ocak haftasında yarışacak olan Elişah Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Elişah Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Elişah Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ELİŞAH KİMDİR?

60 yaşında, 7 çocuk annesi bir Mardinli… Hayatı boyunca köklerinden kopmadan, gelenekleriyle büyüyen ve yaşatan güçlü bir kadın profili çiziyor. Mardin'in çok kültürlü yapısı ve zengin mutfak geleneği, onun yaşam tarzına ve bakış açısına yıllar içinde derin izler bırakmış durumda.

KALABALIK SOFRALARIN DEĞİŞMEYEN EV SAHİBİ

Misafir ağırlamak onun için bir alışkanlıktan öte, adeta bir yaşam biçimi. Kalabalık sofralar, uzun sohbetler ve özenle hazırlanan ikramlar, evinin vazgeçilmezleri arasında. Gelen misafirin aç kalkmaması gerektiğine inananlardan. Her tabakta emek, her sunumda samimiyet var.

GEZMEYİ SEVEN MERAKLI BİR RUH

Yeni yerler görmek, farklı şehirleri tanımak ve insan hikâyeleri biriktirmekten büyük keyif alıyor. Gittiği her yerde yerel lezzetleri denemeyi, pazarları gezmeyi ve yöresel alışkanlıkları gözlemlemeyi seviyor. Bu geziler, mutfaktaki ilham kaynaklarından biri hâline gelmiş durumda.

MUTFAKTA YILLARIN BİRİKİMİ

"Mutfakta tecrübemi konuştururum" derken haksız sayılmaz. Yılların verdiği deneyimle ölçüsüz ama tam kıvamında yemekler yapıyor. Tarifleri ezbere değil, hissederek uyguluyor. Özellikle yöresel yemeklerdeki ustalığı, onu tanıyanlar tarafından sık sık dile getiriliyor.

GELENEKTEN GELECEĞE AKTARILAN LEZZETLER

Sadece yemek yapmıyor; bildiklerini, gördüklerini ve öğrendiklerini de aktarmayı önemsiyor. Çocuklarına ve çevresine mutfağın bir kültür meselesi olduğunu anlatıyor. Onun için her tarif, geçmişten geleceğe uzanan bir köprü niteliğinde.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.