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Yemekteyiz Ulaş kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ulaş Bey kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Ulaş kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ulaş Bey kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Ulaş Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ulaş kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 15-19 Haziran haftasında yarışacak olan Ulaş Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Ulaş Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ulaş kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ULAŞ KİMDİR?

 

  Ulaş Özkaya, 25 yaşındadır. Yaşına rağmen mutfakta iddialı olduğunu belirten genç yarışmacı, menüsünü hazırlarken zamanı doğru yöneterek rakiplerine puan kaptırmamayı hedefliyor.

 

Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi olan Ulaş Özkaya’nın, rakiplerinin ve Zuhal Topal'ın karşısına nasıl bir yemek listesiyle çıkacağı büyük bir merakla bekleniyor. 

 YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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