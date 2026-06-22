Yemekteyiz Polyana kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Polyana Horoz kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 22-26 Haziran haftasında yarışacak olan Polyana Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Polyana Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Polyana Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ POLYANA KİMDİR?

38 yaşındaki yarışmacı, mesleki deneyimi ve hedefleriyle dikkat çekiyor. Hatay doğumlu olan yarışmacı, ihracat uzmanı olarak çalışma hayatını sürdürürken, yarışmada kazanmayı hedeflediği 200 bin TL'lik büyük ödül için mücadele ediyor. Yarışmacı, ödülü kazanması halinde uzun süredir planladığı ev bahçesi projesini hayata geçirmek istediğini belirtiyor.

HATAYLI YARIŞMACI DİKKAT ÇEKİYOR

Aslen Hataylı olan yarışmacı, memleketine olan bağlılığı ve çalışkan kişiliğiyle öne çıkıyor. Farklı sektörlerde edindiği deneyimlerin ardından ihracat alanında kariyerine devam eden yarışmacı, bilgi birikimini profesyonel yaşamında başarıyla kullanıyor.

İHRACAT UZMANI OLARAK GÖREV YAPIYOR

İş hayatında ihracat uzmanı olarak çalışan yarışmacı, uluslararası ticaret süreçleriyle yakından ilgileniyor. Planlama, koordinasyon ve iletişim becerilerinin mesleğinde önemli rol oynadığını ifade eden yarışmacı, bu özelliklerinin yarışma performansına da katkı sağlayacağını düşünüyor.

200 BİN TL'LİK ÖDÜL İÇİN YARIŞIYOR

Yarışmaya büyük ödül hedefiyle katılan yarışmacı, 200 bin TL kazanması halinde bu parayı evinin bahçesini yenilemek için kullanmayı planlıyor. Uzun süredir hayalini kurduğu bahçe düzenlemesini gerçekleştirmek isteyen yarışmacı, ödülün bu hedefe ulaşmasında önemli bir fırsat olacağını söylüyor.

BAHÇE HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYOR

Yarışmacının en büyük hedeflerinden biri, evinin bahçesini daha kullanışlı ve estetik bir yaşam alanına dönüştürmek. Doğayla iç içe vakit geçirmeyi sevdiğini belirten yarışmacı, kazanacağı ödülle ailesi için keyifli bir ortam oluşturmayı amaçlıyor.

HEDEFİ BÜYÜK ÖDÜLE ULAŞMAK

Bilgi ve tecrübesine güvenen yarışmacı, yarışmada başarılı bir performans sergileyerek büyük ödülün sahibi olmak istiyor. Hataylı ihracat uzmanı, hem kendi hayallerini gerçekleştirmek hem de ailesine katkı sağlamak için yarışmada elinden gelenin en iyisini yapmayı hedefliyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.