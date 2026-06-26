Yemekteyiz kim 1. oldu, 26 Haziran Cuma Yemekteyiz kim kazandı?

• Kuru Meyveli, Cevizli Enginar

• Vişneli Yaprak Sarma

• Mantı

• Patlıcan Beğendi Yatağında Kuzu İncik

• Domates İçinde Salata

• El Açması Karakız Baklava

• Cevizli, Dereotlu Soğuk Ayran Aşı Çorbası

• Aysel'in Girit Esintili Yaz Mücveri

• Fırında Rulo Köfte Patlıcan Sarması

• Mor Marul Ve Yeşil Elmalı Salata

• Çikolata Soslu Yalancı Tavukgöğsü

26 HAZİRAN YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz, 26 Haziran Cuma günü haftanın finaliyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz açıklanmadı.

YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Yarışmacıların uğrunda amansız bir mücadele verdiği büyük ödül, bu sezon da iştah kabartıyor. Haftanın birincisi seçilen yarışmacı, toplamda 200 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Bu akşam yayınlanacak final bölümüyle birlikte, bu büyük meblağın hangi mutfağa gideceği ve haftanın en hamarat isminin kim olduğu kesinlik kazanacak. Yarışmacılar arasındaki rekabetin sonucu, programın final anındaki zarf açılışıyla ortaya çıkacak.