Yemekteyiz kim 1. oldu, 26 Haziran Cuma Yemekteyiz kim kazandı?
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 26 Haziran Cuma günü yayınlanan hafta finaliyle izleyicilerin karşısına çıktı. Büyük ödülün sahibinin belli olmasının ardından "Yemekteyiz kim 1. oldu?", "26 Haziran Cuma Yemekteyiz kim kazandı?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte haftanın birincisi ve final bölümünde yaşananlar...
Yemekteyiz'de bir haftadır süren heyecan, 26 Haziran Cuma günü yayınlanan final bölümüyle sona erdi. Yarışmacıların aldıkları puanların ardından büyük ödülü kazanan isim netleşirken, izleyiciler "Yemekteyiz kim kazandı?" ve "26 Haziran Cuma Yemekteyiz birincisi kim oldu?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte haftanın kazananı ve puan tablosuna ilişkin detaylar.
HAFTANIN MENÜLERİ
ABDULLAH'IN MENÜSÜ
• Sebzeli Siirt Köy Tavuğu Çorbası
• Babagannuş
• Karışık Kebap
• Ezme Salata
• Fıstıklı İrmik Helvası
POLYANA'NIN MENÜSÜ
• Yaz Domatesi Çorbası
• Avokado Soslu, Kajun Baharatlı Karides Kapları
• Somon Sushi Burger
• Yaz Salatası
• Dubai Çikolatalı Tiramisu
ŞEHRİ'NİN MENÜSÜ
• Kuru Meyveli, Cevizli Enginar
• Vişneli Yaprak Sarma
• Mantı
• Patlıcan Beğendi Yatağında Kuzu İncik
• Domates İçinde Salata
• El Açması Karakız Baklava
AYSEL'İN MENÜSÜ
• Cevizli, Dereotlu Soğuk Ayran Aşı Çorbası
• Aysel'in Girit Esintili Yaz Mücveri
• Fırında Rulo Köfte Patlıcan Sarması
• Mor Marul Ve Yeşil Elmalı Salata
• Çikolata Soslu Yalancı Tavukgöğsü
26 HAZİRAN YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz, 26 Haziran Cuma günü haftanın finaliyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz açıklanmadı.
YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?
Yarışmacıların uğrunda amansız bir mücadele verdiği büyük ödül, bu sezon da iştah kabartıyor. Haftanın birincisi seçilen yarışmacı, toplamda 200 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Bu akşam yayınlanacak final bölümüyle birlikte, bu büyük meblağın hangi mutfağa gideceği ve haftanın en hamarat isminin kim olduğu kesinlik kazanacak. Yarışmacılar arasındaki rekabetin sonucu, programın final anındaki zarf açılışıyla ortaya çıkacak.
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