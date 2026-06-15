Yemekteyiz Gülseren kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülseren Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 15-19 Haziran haftasında yarışacak olan Gülseren Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Gülseren Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülseren Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ GÜLSEREN KİMDİR?

Ekranların en çok izlenen ve her bölümüyle izleyicileri TV8 ekranlarına kilitleyen yemek yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz, bu hafta da mutfakta fırtınalar estirecek birbirinden iddialı yarışmacıları ağırlıyor. Yeni haftanın fragmanlarının dönmesiyle birlikte, olgun tavırları ve mutfaktaki özgüveniyle tüm dikkatleri üzerine çeken Gülseren Aksoy, izleyiciler tarafından en çok merak edilen ve araştırılan isimlerden biri oldu. Arama motorlarında yoğun bir şekilde "Zuhal Topal’la Yemekteyiz Gülseren kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne ve evli mi?" sorularına yanıt aranıyor. Haftanın en güçlü şampiyon adayları arasında gösterilen Gülseren Aksoy’ın biyografisini ve merak edilen hayat hikayesini sizler için derledik.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GÜLSEREN AKSOY KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Zuhal Topal’ın eğlenceli sunumuyla ekranlara gelen yarışmada bu hafta elinin lezzetini kanıtlamak ve büyük ödülü kazanmak için mutfağa giren Gülseren Aksoy, 48 yaşındadır. Yılların getirdiği hayat tecrübesini mutfaktaki el becerisiyle birleştiren Aksoy, sakin ama kendinden emin duruşuyla ilk andan itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Hem hazırlayacağı yemeklerle hem de kuracağı şık sofra sunumuyla rakiplerinden en yüksek puanları toplamayı hedefleyen tecrübeli yarışmacı, şampiyonluk yolunda oldukça iddialı.

GÜLSEREN AKSOY ASLEN NERELİ?

Tarzı ve konuşma üslubuyla ekran başındakilerin sempatisini kazanan Gülseren Aksoy, aslen Malatyalıdır. Doğu Anadolu'nun en zengin ve köklü mutfak kültürlerinden birine sahip olan Malatya'nın geleneksel lezzetlerini, damak çatlatan yöresel tatlarını çok iyi bildiğini belirten Aksoy, bu durumu yarışmada büyük bir avantaja çevirmeyi planlıyor. Malatya mutfağının eşsiz esintilerini kendi menüsüne yansıtıp yansıtmayacağı ise şimdiden izleyiciler arasında büyük bir merak konusu oldu.

GÜLSEREN AKSOY EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Genç yaşlardan itibaren mutfakla iç içe büyüyen ve aile hayatına büyük önem veren Gülseren Aksoy’un evli olup olmadığına dair programda henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Ancak tecrübeli yarışmacının üç çocuk annesi olduğu bilinmektedir. Çocuklarına hazırladığı lezzetli sofraların deneyimiyle Yemekteyiz mutfağında hünerlerini sergileyecek olan Aksoy, ailesinin desteğini arkasına alarak haftanın birincisi olmayı amaçlıyor.

GÜLSEREN AKSOY NE İŞ YAPIYOR?

Gülseren Aksoy'un mesleğine ilişkin programda kesin ve resmi bir bilgiye yer verilmemiştir. Ancak mesleği ne olursa olsun, özellikle geleneksel yemekler ve yöresel hamur işleri konusundaki uzmanlığıyla öne çıkan yarışmacı, mutfak konusundaki yıllanmış deneyimiyle rakiplerine kolay kolay geçit vermeyeceğini ilk günden hissettirdi.

Sizce Malatya mutfağının zengin geleneksel lezzetlerini masasına taşımaya hazırlayan 3 çocuk annesi Gülseren Aksoy, rakiplerini ve Zuhal Topal'ı büyüleyip büyük ödülü evine götürebilecek mi? Yorumlarınızı ve tahminlerinizi aşağıda bizimle paylaşmayı unutmayın!

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.