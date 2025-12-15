Yemekteyiz Betül kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Betül Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 15 - 19 Aralıkhaftasında yarışacak olan Betül Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Betül Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Betül Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ BETÜL KİMDİR?

36 yaşında olan ve iki çocuk annesi bu isim, ailesini hayatının merkezine koyuyor. Günlük yaşamında sorumlulukları ve keyifli anları dengede tutmayı önemsiyor.

Gaziantep kökenli olması, onun kültürüne ve mutfak anlayışına da yansıyor. Yöresel tatlara olan ilgisi ve bu alandaki bilgisiyle kendini ifade etmekten çekinmiyor.

Eşiyle birlikte gezmeyi çok seviyor. Yeni yerler görmek, farklı deneyimler yaşamak ve bu anları ailesiyle paylaşmak onun için büyük bir motivasyon kaynağı.

Mutfakta tecrübeli olduğunu dile getiren bu anne, yemek yapmayı sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir beceri ve keyif alanı olarak görüyor.

200 bin TL'lik ödülü kazanması durumunda, bu parayı tamamen çocukları için harcamayı planlıyor. Onların geleceğine katkı sağlamak, onun en büyük önceliği olarak öne çıkıyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.