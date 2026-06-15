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Yemekteyiz Arzu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Arzu Hanım kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Arzu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Arzu Hanım kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Arzu Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Arzu Hanım kaç yaşında, nereli? bilgiler araştırılıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 15-19 Haziran haftasında yarışacak olan Arzu Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Arzu Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Arzu Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ARZU KİMDİR?

Zuhal Topal’ın eğlenceli sunumuyla TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bu hafta elinin lezzetini kanıtlamak için mutfağa giren Arzu Apaydın, 42 yaşındadır. Yarışmadaki rakiplerine karşı sergilediği hem sakin duruşu hem de kendinden emin, olgun tavırlarıyla ilk andan itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Hayat tecrübesini mutfaktaki planlamasına ve tabaklarının sunumuna da yansıtacağını belirten tecrübeli yarışmacı, büyük ödüle giden yolda oldukça iddialı bir duruş sergiliyor.

Tarzı ve konuşma üslubuyla ekran başındakilerin sempatisini kazanan Arzu Apaydın, aslen Giresunludur. Karadeniz kültürünün o meşhur misafirperverliğini, samimiyetini ve sıcakkanlılığını Yemekteyiz masasına taşıyan başarılı yarışmacı, aile bağlarına verdiği önemle de ön plana çıkıyor

 42 yaşındaki Giresunlu Arzu Apaydın, Zuhal Topal'la Yemekteyiz stüdyosunda sadece hazırlayacağı iddialı menüyle değil, rakiplerinin tabaklarına yapacağı yapıcı ve adil yorumlarla da haftanın en dikkat çeken isimleri arasında yer almayı hedefliyor. Masada çıkabilecek olası tartışmalara karşı sakin yapısını koruyup koruyamayacağı merak edilen tecrübeli yarışmacının, haftanın finalinde rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan kaç puan alacağı şimdiden heyecanla takip ediliyor.

 YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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