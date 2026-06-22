Yemekteyiz Abdullah kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Abdullah Bey kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 22-26 Haziran haftasında yarışacak olan Abdullah Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Abdullah Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Abdullah kaç yaşında, nereli?

EMEKTEYİZ ABDULLAH KİMDİR?

38 yaşındaki yarışmacı, mesleki deneyimi ve mutfaktaki iddiasıyla dikkat çekiyor. Aslen Siirtli olan yarışmacı, restoran işletmeciliği yaparken aynı zamanda dört çocuk babası olarak yoğun bir yaşam sürdürüyor. Özellikle et yemekleri konusundaki ustalığına güvenen yarışmacı, gastronomi alanındaki tecrübesiyle öne çıkıyor.

SİİRTLİ RESTORAN İŞLETMECİSİ

Siirt doğumlu olan yarışmacı, uzun yıllardır yeme-içme sektöründe faaliyet gösteriyor. Restoran işletmeciliği yapan yarışmacı, müşteri memnuniyetine verdiği önem ve mutfak deneyimiyle dikkat çekiyor. Mesleği sayesinde farklı lezzetler konusunda önemli bir bilgi birikimi edindiğini belirtiyor.

4 ÇOCUK BABASI OLARAK YOĞUN BİR HAYAT SÜRÜYOR

Dört çocuk babası olan yarışmacı, iş hayatı ile aile yaşamını birlikte yürütüyor. Ailesine düşkünlüğüyle bilinen yarışmacı, çocuklarıyla vakit geçirmenin kendisi için büyük önem taşıdığını ifade ediyor.

ET YEMEKLERİNDEKİ USTALIĞINA GÜVENİYOR

Mutfaktaki en büyük uzmanlık alanının et yemekleri olduğunu söyleyen yarışmacı, bu konuda kendisine oldukça güvendiğini dile getiriyor. Geleneksel ve modern et tarifleri hazırlamaktan keyif aldığını belirten yarışmacı, yılların deneyimiyle farklı lezzetler ortaya çıkardığını ifade ediyor.

GASTRONOMİ DENEYİMİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Restoran işletmeciliğinin yanı sıra mutfak kültürüne olan ilgisiyle de dikkat çeken yarışmacı, özellikle yöresel lezzetlerin yaşatılmasına önem veriyor. Siirt mutfağından farklı Anadolu lezzetlerine kadar geniş bir yelpazede bilgi sahibi olduğunu söylüyor.

HEDEFİ BAŞARILI BİR PERFORMANS SERGİLEMEK

Mesleğinden gelen tecrübesine güvenen yarışmacı, azmi ve birikimiyle dikkat çekiyor. Hem iş hayatında hem de aile yaşamında elde ettiği deneyimleri başarıya dönüştürmeyi hedefleyen yarışmacı, ortaya koyacağı performansla adından söz ettirmeyi amaçlıyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.