Stand up dünyasının iddialı isimlerinden biri olan Yavuz Günal, sahne hayatına farklı bir isimle başlamış olmasına rağmen kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Peki, Yavuz Günal kimdir, kaç yaşında, nereli? Yavuz Günal ne dedi, neden hapis cezası aldı? Detaylar...

YAVUZ GÜNAL KİMDİR?

1988 yılında Eskişehir'de doğan Yavuz Günal, çocukluk yıllarından itibaren sanata ilgi göstermiş, özellikle resim ve grafik tasarım alanlarında yetenekli olduğunu ortaya koymuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra bu alanda kendini sınırlı hisseden Günal, kısa süreli grafikerlik ve yazarlık deneyimlerinin ardından asıl tutkusu olan stand up komediye yönelmiştir.

2013 yılından itibaren İstanbul'da yaşamını sürdüren Günal, stand up gösterileriyle farklı izleyici kitlelerine ulaşmayı başarmıştır. Esprilerinde sosyal konuların yanı sıra dini ve kültürel olaylara yaptığı göndermeler, onun mizah tarzının en belirgin özelliklerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

YAVUZ KAÇ YAŞINDA?

Komedyen Yavuz Günal, 1988 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır.

YAVUZ NERELİ?

Yavuz Günal, Eskişehir doğumludur ve bu şehirde büyümüştür.

YAVUZ GÜNAL NE DEDİ?

Yavuz Günal, sahne aldığı bir stand up gösterisinde "Çağrı" filmini temel alarak İslamiyet'in doğuşunu ve hicret hadisesindeki mağara olayını konu alan espriler yapmıştır. Ancak bu ifadeler, alaycı ve tahkir edici bulunmuştur.

Aynı gösteride Günal, Hz. İbrahim ve Hz. Musa'ya ilişkin kurban ve asa hadiselerini de mizahi bir dille aktarmış, bu sırada dini hassasiyetleri zedeleyebilecek yorumlar yapmıştır. Söz konusu gösterinin videosu sosyal medyada paylaşılmış ve bu durum, geniş bir kesimin dikkatini çekmiştir.

YAVUZ NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

Komedyen Yavuz Günal, dini olaylar ve peygamberler hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma geçirmiştir. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma, yetkisizlik kararıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmiştir.

Hazırlanan iddianamede, Yavuz Günal hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmiştir. İddianamede, komedyenin gösterisinde yaptığı konuşmaların dini değerleri alenen aşağıladığı ve halkın dini hassasiyetlerini zedelediği ifade edilmiştir. Dosya, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir.