Yatırım fonları ve BES fonları bir haftada ne kadar değer kaybetti? En fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar hangileri?

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Piyasalarda geride kalan haftanın ardından yatırım fonları ile Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarının performansı gündeme geldi. Farklı fon türlerinde haftalık bazda değişimler yaşanırken, yatırımcıların gözü kazandıran ve değer kaybeden fonların performanslarına çevrildi. Haftalık veriler doğrultusunda yatırım ve BES fonlarında öne çıkan değişimler merak edilirken, en fazla yükselen ve düşen fonlar da araştırılmaya başlandı. Peki, Borsa yatırım fonları bir haftada ne kadar değer kaybetti? BES fonları bir haftada ne kadar düştü? Detaylar haberimizde.

BORSA YATIRIM FONLARI BİR HAFTADA NE KADAR DEĞER KAYBETTİ?

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 2,57 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında haftanın en fazla yükselen kategorisi yüzde 0,65 ile Para Piyasası Fonları olurken, Hisse Senedi Fonları yüzde 5,27 düşüşle en fazla gerileyen kategori oldu.

Haftalık verilere göre en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,26 yükselen Rota Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu. En fazla kaybettiren yatırım fonu ise yüzde 84,13 düşüşle Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak belirlendi.

EN FAZLA KAZANDIRAN FONLAR HANGİLERİ?

Yatırım fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu ve haftalık değişimleri şöyle:

Rota Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): yüzde 6,26

Hedef Portföy Ekinoks Serbest (TL) Fon: yüzde 5,69

Piramit Portföy Sirius Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): yüzde 4,69

Global MD Portföy Birinci Serbest Fon: yüzde 4,51

Aktif Portföy Fortuna Serbest Fon: yüzde 3,94

Ahlatcı Portföy Birinci Serbest (TL) Fon: yüzde 3,53

Garanti Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon: yüzde 3,28

Strateji Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): yüzde 2,47

Ak Portföy Dokuzuncu Serbest Fon: yüzde 2,39

Azimut Portföy SYH Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): yüzde 2,39

EN FAZLA KAYBETTİREN FONLAR HANGİLERİ?

Yatırım fonları arasında haftanın en fazla kaybettirenleri ise şöyle sıralandı:

Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): yüzde 84,13

Deniz Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): yüzde 80,34

Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): yüzde 77,23

Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): yüzde 56,92

Hedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): yüzde 55,56

Pardus Portföy Sanayi Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): yüzde 47,04

Pardus Portföy Yirmiİkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): yüzde 45,72

Hedef Portföy Ece Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): yüzde 44,73

MT Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): yüzde 41,07

Ahlatcı Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): yüzde 38,62

BES FONLARI BİR HAFTADA NE KADAR DÜŞTÜ?

BES fonları bu hafta ortalama yüzde 1,74 değer kaybetti. BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,69 ile Para Piyasası kategorisinde gerçekleşirken, en fazla düşüş yüzde 4,52 ile Hisse Senedi kategorisinde görüldü.

Haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu oldu. Fonun haftalık getirisi yüzde 1,83 olarak kaydedildi.

En fazla kaybettiren emeklilik fonu ise yüzde 12,81 düşüşle Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu olarak belirlendi.

BES FONLARINDA EN FAZLA KAZANDIRANLAR

Haftanın en fazla kazandıran 10 emeklilik fonu şöyle:

Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu: yüzde 1,83

Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Emtia Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu: yüzde 1,01

AXA Hayat ve Emeklilik AŞ Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu: yüzde 0,78

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu: yüzde 0,75

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu: yüzde 0,74

MetLife Emeklilik ve Hayat AŞ Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu: yüzde 0,72

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu: yüzde 0,72

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu: yüzde 0,71

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu: yüzde 0,71

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu: yüzde 0,71

BES FONLARINDA EN FAZLA KAYBETTİRENLER

Haftanın en fazla kaybettiren 10 emeklilik fonu ise şöyle oldu:

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu: yüzde 12,81

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Teknoloji Sektörü Katılım Emeklilik Yatırım Fonu: yüzde 9,43

Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu: yüzde 8,55

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ İstanbul Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu: yüzde 8,03

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Emlak Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu: yüzde 7,74

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu: yüzde 7,43

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu: yüzde 7,17

BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu: yüzde 7,14

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu: yüzde 6,96

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu: haftanın kaybettirenleri arasında yer aldı.

NOT: Bu haber yalnızca haftalık fon değişimlerini aktarmaktadır ve yatırım tavsiyesi değildir.