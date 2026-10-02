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Süper Lig hakemi Yasin Kol, Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Trabzonspor-Drogheda United hazırlık maçının ardından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Kol ile birlikte Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel hakkında da gözaltı işlemi uygulandı. Peki, Yasin Kol neden gözaltına alındı? Yasin Kol ifadesinde ne dedi? Detaylar...

YASİN KOL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı.

Yasin Kol'un, Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Drogheda United hazırlık maçının ardından gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi sonucunda Kol ve Erel hakkında gözaltı işlemi uygulandığı bildirildi.

İki hakemin "7258 sayılı Kanun'a muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" iddiaları kapsamında gözaltına alındıkları öğrenildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Gözaltı işleminin, MHK Başkanı ve diğer bazı şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Soruşturma sürecinde daha önce gözaltına alınan şüphelilerden elde edilen dijital materyaller ile MASAK kayıtlarının incelendiği aktarıldı.

MAÇIN ARDINDAN GÖZALTI İŞLEMİ

Yasin Kol, Trabzon'da Trabzonspor ile Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçında görev yaptı. Karşılaşmanın ardından Kol hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Aynı soruşturma kapsamında Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel de gözaltına alındı.

Gözaltı işlemlerinin, soruşturma kapsamında yapılan dijital materyal incelemeleri ve MASAK kayıtlarının detaylı analizinin ardından gerçekleştirildiği bildirildi.

YASİN KOL İFADESİNDE NE DEDİ?

Gözaltına alınan Yasin Kol'un soruşturma kapsamında verdiği ilk ifade de ortaya çıktı. Kol, ifadesinde herhangi bir bahis oynamadığını belirterek hesabındaki para hareketlerine ilişkin açıklama yaptı.

Kol ifadesinde şu sözleri kullandı:

"Ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim, benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur."

Yasin Kol, ifadesinde bahis oynadığı iddiasını reddetti. Hesabındaki para hareketlerinin ise kendisinden borç isteyen kişilere gönderdiği paralarla ilgili olduğunu söyledi.