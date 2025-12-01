Yasin Kol Galatasaraylı mı Fenerbahçeli mi, Yasin Kol hangi takımlı?

Trendyol Süper Lig'inin on dördüncü haftasında, 1 Aralık Pazartesi tarihinde gerçekleşecek olan Fenerbahçe- Galatasaray karşılaşmasının orta hakemi Yasin Kol olarak belirlendi. Bu atamanın ardından, spor camiasında ve taraftarlar nezdinde sıkça dile getirilen "Hakem Yasin Kol hangi renklere gönül vermiş durumda?" veya "Kol'un taraftarı olduğu takım hangisi?" gibi sorular yeniden gündeme geldi.

YASİN KOL KİMDİR?

Yasin Kol, Türkiye futbolunun Süper Lig'deki önemli hakemlerinden biridir. Genç yaşta başladığı hakemlik kariyerinde hızlı yükselişi, disiplinli duruşu ve saha içindeki kararlılığı ile tanınır. Özellikle Fenerbahçe - Galatasaray derbisi gibi kritik ve yüksek tansiyonlu müsabakalarda gösterdiği yönetim performansı, futbol camiası tarafından takdirle karşılanmıştır. Asıl mesleği güvenlik görevlisi olan Kol, hakemlik mesleğini profesyonelce sürdürmektedir.

YASİN KOL KAÇ YAŞINDA?

15 Aralık 1987 tarihinde dünyaya gelen Yasin Kol, 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır. Genç yaşta hakemliğe adım atması, kariyerinde erken bir deneyim kazanmasını sağlamıştır. 37 yaşındaki Kol, hem fiziksel kondisyonu hem de maç içindeki deneyimli karar alma yeteneği ile Süper Lig'in öne çıkan hakemleri arasında yer almaktadır. Tecrübesi, özellikle derbi ve ligin kaderini belirleyen kritik maçlarda onun güvenilir bir isim olmasını pekiştirmektedir.

YASİN KOL NERELİ?

Yasin Kol, Karadeniz'in köklü futbol şehirlerinden biri olan Trabzon doğumludur. Trabzon'un güçlü spor geleneği ve disiplinli kültürü, Kol'un saha içindeki kararlılığına ve futbol anlayışına yansımıştır. Trabzon Bölgesi hakemi olarak görev yapan Kol, Karadeniz'in spor kültürünün etkisiyle genç yaşta futbolun içinde yer almış ve hakemlik kariyerini bu şehirde şekillendirmiştir.

YASİN KOL EN SON HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Yasin Kol, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda birçok önemli müsabakada düdük çalmıştır. Kariyerinde üst düzey maçlarda görev alarak saha hakimiyetini ve deneyimini kanıtlamıştır.

Yasin Kol'un yakın zamanda yönettiği kritik Süper Lig maçlarından bazıları şunlardır:

Galatasaray – Beşiktaş (1-1, 4 Ekim 2025)

Göztepe – Gençlerbirliği (1 Kasım 2025)

Kasımpaşa – Corendon Alanyaspor (23 Kasım 2025)

Kol'un yönettiği maçlar, genellikle ligdeki kritik dönemeçlere denk gelmekte ve tecrübesinin bu tip anlarda ne kadar değerli olduğunu göstermektedir.

YASİN KOL HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Yasin Kol'un tuttuğu takım hakkında açıklama bulunmuyor.