Yasin Kol Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş karnesi: Yasin Kol'un yönettiği derbiler nasıl sonuçlandı?

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hakemler dosyası kapsamında “7258 sayılı Kanuna muhalefet”, “evrakta sahtecilik suçuna iştirak” ve “görevi kötüye kullanma” suçları iddiasıyla gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol, Trabzonspor-Drogheda United karşılaşmasının ardından gözaltına alındı. 2008'den bu yana hakemlik yapan Yasin Kol, hakem, VAR ve AVAR olarak toplam 469 maçta görev yaptı. Türkiye Futbol Federasyonunun kayıtlarında da Kol'un 469 karşılaşmada görev aldığı görülüyor. Peki, Yasin Kol Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş karnesi nasıl? Yasin Kol'un yönettiği derbiler nasıl sonuçlandı? Detaylar haberimizde.

YASİN KOL GALATASARAY KARNESİ

Yasin Kol'un yönettiği Galatasaray maçlarında takımın karnesi şöyle:

Maç: 7

Galibiyet: 3

Beraberlik: 3

Mağlubiyet: 1

Sarı kart: 23

Kırmızı kart: 3

Rakip takıma sarı kart: 21

Rakip takıma kırmızı kart: 2

Kol'un yönettiği Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmalarından biri 4 Ekim 2025'te oynandı ve mücadele 1-1 sona erdi. 29 Mart 2025'teki Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ise Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.

YASİN KOL FENERBAHÇE KARNESİ

Yasin Kol'un yönettiği Fenerbahçe maçlarında ortaya çıkan istatistikler şöyle:

Maç: 11

Galibiyet: 6

Beraberlik: 3

Mağlubiyet: 2

Sarı kart: 18

Kırmızı kart: 2

Rakip takıma sarı kart: 25

Rakip takıma kırmızı kart: 5

Yasin Kol, 4 Mayıs 2025'te oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde de görev yaptı. Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı. Kol'un bu maç için hakem olarak atandığı Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasıyla da duyurulmuştu.

YASİN KOL BEŞİKTAŞ KARNESİ

Yasin Kol'un yönettiği Beşiktaş maçlarında takımın karnesi şu şekilde:

Maç: 11

Galibiyet: 4

Beraberlik: 5

Mağlubiyet: 2

Sarı kart: 24

Kırmızı kart: 2

Rakip takıma sarı kart: 29

Rakip takıma kırmızı kart: 3

Beşiktaş'ın Yasin Kol yönetimindeki derbilerinden 29 Mart 2025'teki Galatasaray karşılaşması 2-1, 4 Mayıs 2025'teki Fenerbahçe karşılaşması ise 1-0 Beşiktaş lehine sonuçlandı.

YASİN KOL'UN YÖNETTİĞİ DERBİLER NASIL SONUÇLANDI?

Yasin Kol'un 2025 ve 2026 yıllarında yönettiği 6 derbinin sonuçları şöyle:

29 Mart 2025: Beşiktaş 2-1 Galatasaray

4 Mayıs 2025: Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş

4 Ekim 2025: Galatasaray 1-1 Beşiktaş

1 Aralık 2025: Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

5 Nisan 2026: Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş

26 Nisan 2026: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

Bu 6 karşılaşmanın 2'si Beşiktaş-Galatasaray, 2'si Fenerbahçe-Beşiktaş ve 2'si Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynandı. Yasin Kol'un yönettiği bu derbilerde alınan sonuçlar yukarıdaki şekilde gerçekleşti.