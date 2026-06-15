2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nun açılış maçında İsveç ile Tunus karşı karşıya gelirken, gecenin en çok konuşulan ismi Yasin Ayari oldu. İsveç’in rakibini 5-1 mağlup ederek turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptığı mücadelede iki gol kaydeden genç orta saha oyuncusu, performansının yanı sıra sergilediği tavırla da dikkat çekti. Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında ceza sahası dışından attığı şık golle takımını öne geçiren Ayari, uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkarak 90+6’da skoru belirleyen isim oldu. Ancak maçın ardından en çok konuşulan detay, ilk golünden sonra herhangi bir sevinç gösterisinde bulunmamasıydı. Peki, Yasin Ayari kimdir? Yasin Ayari nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...

YASİN AYARİ KİMDİR?

Yasin Abbas Ayari, 6 Ekim 2003 tarihinde İsveç’te dünyaya gelen profesyonel futbolcudur. Orta saha pozisyonunda görev yapan Ayari, hem kulüp kariyerinde hem de milli takım düzeyinde gösterdiği gelişimle dikkat çeken isimler arasında yer almaktadır.

Futbola küçük yaşlarda başlayan Ayari, henüz 6 yaşındayken Råsunda’nın altyapısında eğitim aldı. Yaklaşık iki yıl sonra ise İsveç futbolunun önemli kulüplerinden AIK’nin altyapısına katılarak gelişimini burada sürdürdü.

Teknik kapasitesi, oyun görüşü ve orta sahadaki dinamizmiyle öne çıkan futbolcu, altyapı kategorilerinde gösterdiği performans sayesinde kısa sürede profesyonel seviyeye yükselmeyi başardı.

Ayari, profesyonel kariyerindeki ilk resmi maçına 6 Aralık 2020 tarihinde AIK formasıyla çıktı. Elfsborg karşısında oynanan ve 2-2 sona eren Allsvenskan mücadelesi, genç oyuncunun üst düzey futboldaki ilk deneyimi olarak kayıtlara geçti.

Gösterdiği gelişimin ardından AIK yönetimi, 22 Ekim 2021 tarihinde oyuncuyla ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Bu anlaşma, Ayari’nin kulüp tarafından uzun vadeli planların önemli bir parçası olarak görüldüğünü ortaya koydu.

YASİN AYARİ NERELİ?

Yasin Ayari, İsveç doğumludur. Ancak ailesi Kuzey Afrika kökenlidir. Futbolcunun anne ve babasının Tunus ve Fas kökenlerine sahip olduğu bilinmektedir.

YASİN AYARİ KAÇ YAŞINDA?

6 Ekim 2003 doğumlu olan Yasin Ayari, 2026 yılı itibarıyla 22 yaşındadır.

YASİN AYARİ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Yasin Ayari, Premier League ekiplerinden Brighton & Hove Albion kadrosunda yer almaktadır.

Genç futbolcu, 30 Ocak 2023 tarihinde İngiliz kulübüyle Haziran 2027’ye kadar geçerli bir sözleşme imzalayarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Brighton formasıyla ilk resmi maçına 19 Mart 2023 tarihinde FA Cup çeyrek finalinde çıktı. Grimsby Town karşılaşmasında son bölümde oyuna dahil olan Ayari, böylece İngiliz ekibindeki ilk resmi deneyimini yaşadı.

Premier League’deki ilk başlangıcını ise 28 Mayıs 2023 tarihinde Aston Villa karşısında gerçekleştirdi.

Kariyer gelişimini sürdürmek amacıyla farklı dönemlerde kiralık olarak da forma giydi. 21 Ağustos 2023 tarihinde Coventry City kadrosuna kiralanan Ayari, sezon içerisinde düzenli forma şansı buldu. Daha sonra 5 Ocak 2024 tarihinde sezon sonuna kadar Blackburn Rovers takımına kiralık olarak transfer oldu.

26 Nisan 2025 tarihinde ise Brighton kariyerindeki ilk golünü West Ham United karşısında kaydetti.

Kulüp kariyerindeki yükselişini milli takım performansıyla da destekleyen Ayari, 12 Mayıs 2026’da İsveç’in FIFA Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi. 14 Haziran 2026’da Tunus karşısında attığı iki gol ise kariyerinin en dikkat çekici anlarından biri olarak öne çıktı.

DÜNYA KUPASI'NDA GÜNDEM OLAN İSİM

İsveç’in Tunus karşısında aldığı 5-1’lik galibiyette iki gol kaydeden Yasin Ayari, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın ilk haftasında en çok konuşulan futbolcular arasında yer aldı.

Özellikle ceza sahası dışından attığı gol ve son dakikada kaydettiği ikinci gol, performansını ön plana çıkarırken; ilk gol sonrası sevinç yaşamaması da karşılaşmanın en dikkat çeken detaylarından biri oldu.

Henüz 22 yaşında olan orta saha oyuncusu, hem kulüp kariyerindeki gelişimi hem de Dünya Kupası sahnesinde gösterdiği performansla uluslararası futbol kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi.