Yasin Ayari kimdir, Yasin Ayari kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Futbola İsveç'te başlayan Yasin Ayari, Avrupa futbolunda farklı takımlarda forma giyerek deneyim kazandı. Genç yaşına rağmen üst düzey liglerde mücadele eden Ayari'nin yaşı, oynadığı mevki ve kariyerinde formasını giydiği takımlar merak konusu oldu.

YASİN AYARİ KİMDİR?

Yasin Ayari, İsveç futbolunun son dönemde yetiştirdiği dikkat çeken genç orta saha oyuncularından biridir. 6 Ekim 2003 doğumlu olan Ayari, futbol kariyerine İsveç'te AIK altyapısında başladı ve genç yaşta A takım seviyesine yükseldi. AIK formasıyla gösterdiği performansın ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'a transfer oldu.

YASİN AYARİ KAÇ YAŞINDA?

6 Ekim 2003 tarihinde İsveç'te dünyaya gelen Yasin Ayari, 2026 yılı itibarıyla 22 yaşındadır. Genç futbolcu, henüz 17 yaşındayken AIK A takımında forma giymeye başladı. Kısa sürede gösterdiği gelişim, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmesini sağladı.

YASİN AYARİ HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Yasin Ayari'nin asıl mevkisi orta saha olarak öne çıkıyor. Teknik kapasitesi yüksek olan İsveçli futbolcu, orta sahanın farklı bölgelerinde görev yapabiliyor. Topla rahat hareket etmesi, pas yeteneği, oyun görüşü ve hücum organizasyonlarına katkısı öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor. Brighton da Ayari'yi çok yönlü ve teknik bir orta saha oyuncusu olarak tanımlıyor.

YASİN AYARİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Yasin Ayari'nin profesyonel kariyerindeki ilk takım AIK oldu. İsveç ekibinde genç yaşta A takım formasını giyen Ayari, burada 37 resmi maçta 4 gol kaydetti. 2023 yılının başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion kadrosuna katıldı.

Brighton'a transferinin ardından daha fazla süre kazanması amacıyla kiralık olarak Coventry City ve Blackburn Rovers formalarını da giydi. Coventry'de 13, Blackburn'de ise 9 karşılaşmada görev yaptı.

YASİN AYARİ'NİN BRİGHTON KARİYERİ

Yasin Ayari, Brighton & Hove Albion'a Ocak 2023'te AIK'tan transfer oldu. İngiliz ekibindeki ilk döneminde kiralık olarak deneyim kazanan futbolcu, 2024-2025 sezonunda Brighton formasıyla önemli bir çıkış yakaladı. Söz konusu sezonda Premier Lig'de 34 karşılaşmada görev alan Ayari, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Sonraki süreçte Brighton'ın orta saha rotasyonunda daha fazla sorumluluk almaya başlayan Ayari, teknik özellikleri ve çalışma disipliniyle dikkat çekti. Teknik direktör Fabian Hürzeler de genç futbolcunun gelişime açık yapısını ve çalışma isteğini öne çıkaran açıklamalarda bulundu.

YASİN AYARİ MİLLİ TAKIM KARİYERİ

İsveç'in genç milli takımlarında forma giyen Yasin Ayari, Ocak 2023'te İsveç A Milli Takımı'ndaki ilk maçına çıktı. Böylece henüz genç yaşta ülkesinin A Milli Takım formasını giyme fırsatı yakaladı.

2026 Dünya Kupası'nda da İsveç kadrosunda yer alan Ayari, kariyerinin önemli uluslararası deneyimlerinden birini yaşadı. Brighton'ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Ayari, turnuvada İsveç adına Tunus karşısında iki gol kaydetti.

YASİN AYARİ KARİYERİ ÖZETİ

Yasin Ayari'nin kariyerinde forma giydiği başlıca takımlar şöyle:

• AIK – Profesyonel kariyerine başladı.

• Brighton & Hove Albion – 2023'te transfer oldu.

• Coventry City – Brighton'dan kiralık olarak forma giydi.

• Blackburn Rovers – Brighton'dan kiralık olarak oynadı.

• İsveç Milli Takımı – 2023'te A Milli Takım'daki ilk maçına çıktı.