Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde Ayşel Çalık Ortaokulu’nda silah seslerinin duyulmasının ardından eğitim camiasında güvenlik tartışmaları yeniden gündeme gelmiştir. Bu gelişme sonrası çeşitli sendikaların aldığı grev kararlarıyla birlikte “yarın grev var mı?” sorusu merak konusu olmuştur. Peki, Yarın okullarda grev var mı? Öğretmenler yarın grev yapacak mı, hangi sendikalar neden grevde? Detaylar...

YARIN OKULLARDA GREV VAR MI?

Yarın grev var mı sorusu, eğitim camiasında yaşanan son gelişmelerle birlikte yeniden gündemin merkezine yerleşmiştir. Özellikle Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu binasında silah seslerinin duyulması, öğretmenler ve sendikalar tarafından alınan grev kararlarını daha da önemli hale getirmiştir. Bu olayın ardından Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-Bir-Sen başta olmak üzere birçok eğitim sendikası, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması talebiyle grev kararı almıştır. Yaşanan gelişmeler, eğitim ortamındaki güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşımış ve 16 Nisan’da uygulanacak sendikal eylemlerin kapsamını genişletmiştir.

ÖĞRETMENLER YARIN GREV YAPACAK MI?

Öğretmenler yarın grev yapacak mı sorusu, alınan sendikal kararlar doğrultusunda gündemde yer almaktadır. Okullarda artan şiddet olayları ve öğretmen güvenliği gerekçesiyle Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Bir-Sen, Eğitim Gücü Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen sendikaları grev kararı almıştır.

Okulların resmi olarak tatil edilmediği belirtilirken, grev sürecine katılımın sendikalı öğretmenler üzerinden şekilleneceği ifade edilmektedir.

YARIN HANGİ SENDİKALAR NEDEN GREVDE?

Yarın hangi sendikalar neden grevde sorusu, eğitim gündeminde öne çıkmaktadır.

Sendikaların grev gerekçesi, okullarda artan şiddet olayları ve öğretmen güvenliği olarak açıklanmıştır.

16 Nisan için açıklanan sendika grev kararları şu şekildedir:

Eğitim Bir-Sen: 1 gün (Türkiye Geneli)

Eğitim Sen: Hafta sonuna kadar (Türkiye Geneli)

Türk Eğitim-Sen: Hafta sonuna kadar (Ülke Geneli)

Eğitim-İş: Hafta sonuna kadar (Ülke Geneli)

Hürriyetçi Eğitim-Sen: Cuma gününe kadar (Ülke Geneli)

Eğitim Gücü Sen: Hafta sonuna kadar (Ülke Geneli)

Mil Maarif-Sen: Cuma gününe kadar (Ülke Geneli)

Anadolu Eğitim-Sen: Cuma gününe kadar (Ülke Geneli)

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamada, okulların tatil edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Açıklamasında, güvenlik sağlanmadığı sürece öğrenci ve öğretmenlerin okula gitmemesi gerektiğini ifade etmiş, Milli Eğitim Bakanlığı’na okulların acil olarak tatil edilmesi çağrısında bulunmuştur.