Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

22 Eylül Salı günü Turgutlu’daki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitime ara verilmesinin ardından Manisa genelindeki okulların durumu merak konusu oldu. Öğrenci ve veliler, 23 Eylül Çarşamba günü Manisa’da okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, Yarın Manisa'da okullar tatil mi? 23 Eylül Çarşamba Manisa'da okullar tatil oldu mu? Detaylar...

YARIN MANİSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Manisa il genelindeki okullar için 23 Eylül Çarşamba günü eğitime ara verildiğine yönelik resmi bir karar bulunmuyor. Mevcut bilgilere göre, Turgutlu’daki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için alınan özel karar Manisa’daki tüm okulları kapsamıyor.

Bu nedenle Manisa genelindeki eğitim öğretim faaliyetlerinin 23 Eylül Çarşamba günü devam etmesi bekleniyor. Yeni bir karar alınması halinde eğitim durumuna ilişkin bilgiler ilgili eğitim makamlarının açıklamaları doğrultusunda değişebilir.

Turgutlu’da 22 Eylül Salı günü İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitime ara verildiği bildirildi. Söz konusu kararın okul özelinde olduğu, Manisa il genelindeki tüm okulların tatil edildiğine ilişkin bir karar bulunmadığı belirtiliyor.

23 EYLÜL ÇARŞAMBA MANİSA'DA OKULLAR TATİL OLDU MU?

23 Eylül Çarşamba günü için Manisa il genelindeki okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar açıklanmadı. Bu nedenle mevcut bilgilere göre Manisa genelinde eğitim öğretimin devam etmesi bekleniyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı. Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı resmi takvimde birinci dönemin 22 Ocak 2027 Cuma günü sona ereceği, birinci dönem ara tatilinin ise 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.

22 Eylül tarihi itibarıyla okullarda eğitim öğretim faaliyetleri genel takvim doğrultusunda sürüyor. Turgutlu’daki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için uygulanan eğitime ara verme kararı ise okul özelinde değerlendiriliyor.