Yarın İstanbul'da okullar tatil mi, 4 Kasım Çarşamba İstanbul'da okul yok mu?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Akom'un açıklamasına göre yarın itibarıyla Sibirya kökenli soğuk hava dalgası Marmara Bölgesi'nde etkili olacak. Yarın sabah saatlerinden itibaren yağışların etkisini artırması beklenirken, İstanbul Valiliği'nden henüz bir tatil kararı açıklanmadı. İşte İstanbul'da yarın okulların durumuna ve hava durumuna dair son gelişmeler.

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği'nden 4 Kasım 2026 Çarşamba günü için okulları tatil eden bir karar henüz açıklanmadı. Bu nedenle mevcut duruma göre yarın İstanbul genelinde eğitim-öğretimin normal programla devam etmesi bekleniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yeni bir karar alınması halinde, açıklamanın İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulması bekleniyor.

4 KASIM ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA OKUL YOK MU?

4 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da okullar için açıklanmış bir tatil kararı bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takviminde de bu tarihte planlanmış bir tatil yer almıyor. Öğrenci ve velilerin, sabah saatlerinden önce Valilik'ten gelebilecek olası bir açıklamayı takip etmeleri öneriliyor.

AKOM'DAN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Akom'un açıklamasına göre İstanbul'da bugün, 3 Kasım Salı günü saat 16.00 ile 22.00 arasında yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarın sabah saatlerinden itibaren ise yağışların etkisini artırması öngörülüyor. Kentin farklı bölgelerinde toplamda metrekareye 30 ile 60 kilogram arasında yağış düşebileceği belirtiliyor.

SİBİRYA KÖKENLİ SOĞUK HAVA GELİYOR

AKOM'un tahminlerine göre yarın itibarıyla Sibirya kökenli soğuk hava dalgası Marmara Bölgesi'nde etkili olacak. Bu nedenle İstanbul'da hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış görülecek. Şu anda 18 ile 20 derece civarında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların, yarın itibarıyla 12 ile 14 derece aralığına gerileyerek mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

GALATASARAY STUTTGART MAÇINDA YAĞMUR VAR MI?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı ağırlayacağı bu akşam İstanbul'da yağmur bekleniyor. Saat 20.45'te RAMS Park'ta başlayacak karşılaşmaya gidecek taraftarların yağmura karşı hazırlıklı olmaları ve trafikte dikkatli olmaları önerilir.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatilin ardından 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.