Yarın İstanbul okullar tatil mi, 19 Ekim Pazartesi İstanbul okullar tatil mi, okul yok mu?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

19 Ekim Pazartesi İstanbul okullar tatil mi sorusunun yanıtı "hayır" oldu. Vali Davut Gül, okullarda yağış nedeniyle oluşan sorunların giderilerek pazartesi günü eğitim öğretime devam edileceğini duyurdu. Böylece İstanbul'daki öğrenciler, iki günlük zorunlu aranın ardından yeni haftaya sınıflarında başlayacak. İstanbul'da hangi okullar açık, ara tatil ne zaman? Tüm detaylar haberimizde…

YARIN İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır. İstanbul'da 19 Ekim 2026 Pazartesi günü okullar tatil değil. İstanbul Valisi Davut Gül, 17 Ekim Cumartesi günü yaptığı açıklamada, okullardaki problemleri düzelterek pazartesi günü eğitim öğretime devam edeceklerini belirtti. İstanbul Valiliği'nden pazartesi gününe yönelik yeni bir tatil kararı açıklanmadı.

19 EKİM PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKUL YOK MU?

19 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da okul var. Kent genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında normal eğitim öğretim programına dönülecek. Anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde dersler pazartesi sabahı her zamanki saatinde başlayacak.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR AÇIK?

Valilik kararı İstanbul'un tamamını kapsıyor. Bu nedenle Avrupa Yakası'nda ve Anadolu Yakası'ndaki tüm ilçelerde okullar 19 Ekim Pazartesi günü açık olacak. Yağış nedeniyle hasar gören ya da su baskınından etkilenen okullara ilişkin olası özel düzenlemeler ise okul yönetimleri ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından velilere ayrıca duyurulacak.

İSTANBUL'DA OKULLAR NEDEN TATİL EDİLMİŞTİ?

İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan kuvvetli sağanak, kentin birçok ilçesinde cadde, sokak ve alt geçitlerin su altında kalmasına, trafik ve toplu taşımada ciddi aksamalara yol açtı. Bunun üzerine İstanbul Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verdi. Vali Davut Gül, okul binalarında temizlik, bakım ve güvenlik kontrollerinin yapılabilmesi amacıyla tatilin 16 Ekim Cuma gününü de kapsadığını açıklamıştı.

İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER AÇIK MI?

Valilik kararları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulları kapsıyor. Üniversitelerde eğitim öğretime ilişkin kararlar ise rektörlükler tarafından alınıyor. Geçen hafta İstanbul'daki birçok üniversite tatil ya da uzaktan eğitim kararı almıştı. Üniversite öğrencilerinin, 19 Ekim Pazartesi günkü ders programı için kendi üniversitelerinin resmi duyurularını kontrol etmesi öneriliyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Öğrencilerin takvimindeki en yakın resmi tatil 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili ise 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte dokuz gün sürecek ara tatilin ardından öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

İSTANBUL'DA OKUL TATİLİ AÇIKLAMALARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

İstanbul'da olası yeni tatil kararları, İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. Öğrenci ve veliler ayrıca İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamalarını ve okul yönetimlerinden gelecek bilgilendirmeleri takip edebilir. Sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış tatil iddialarına itibar edilmemesi önem taşıyor.