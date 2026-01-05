Yargı Paketi ile aftan yararlanan Gürkan T. cinayet mi işledi? Gömeç'teki yılbaşı cinayetinin detayları neler?

Yargı Paketi ile aftan yararlanarak özgürlüğüne kavuşan Gürkan T.'nin, yılbaşı gecesi Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yaşanan ölümcül saldırının faili olması büyük tartışma yarattı. Alkollü içki talebinin geri çevrilmesi sonrası saatler sonra tüfekle restorana dönen saldırganın açtığı ateş, bir kişinin yaşamını yitirmesine, üç kişinin de yaralanmasına neden oldu. Aftan çıkan bir hükümlü cinayet mi işledi? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÖMEÇ'TEKİ CİNAYETİN DETAYLARI NELER?

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yılbaşı gecesi yaşanan olay, ilçeyi yasa boğdu. 2026'nın ilk saatlerinde Kızko Sahili'nde bulunan bir restorana tüfekli saldırı düzenlendi. Saldırıda restoranda bulunan Hasan Durka olay yerinde hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere üç kişi yaralandı. Olayın, saldırganın alkol talebinin reddedilmesi sonrası gerçekleştiği ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ve sonradan ortaya çıkan videolar, cinayetin dehşetini gözler önüne serdi.

GÖMEÇ'TEKİ CİNAYETİ KİM İŞLEDİ?

Gömeç'teki cinayet, Gürkan T. adlı saldırgan tarafından işlendi. Edinilen bilgilere göre Gürkan T., olaydan kısa süre önce cezaevinden aftan yararlanarak tahliye edilmişti. Alkol almak istediği restoranın işletme sahibinden olumsuz yanıt almasının ardından mekândan ayrılan saldırgan, yaklaşık iki saat sonra elinde tüfekle geri dönerek restorana ateş açtı.

O GECE NELER OLDU?

Yılbaşı gecesi müşterilerin ayrılmasının ardından restoran çalışanları kendi aralarında masa kurdu. Bu sırada restorana elinde tüfekle giren Gürkan T., kapıdan içeri girer girmez gelişigüzel ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar; Gömeç Belediyespor Tesisleri'nde çalışan ve arkadaşına yardım etmek için restoranda bulunan Hasan Durka'ya, Zafer A.'ya, işletme sahibi Ahmet E.'ye ve ismi öğrenilemeyen bir kadına isabet etti. Hasan Durka olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan kaçtı ve iki saatlik kovalamacanın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

GÜRKAN T. KİMDİR?

Gürkan T. (42), Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yılbaşı gecesi restorana düzenlenen silahlı saldırının failidir. Olaydan önce cezaevinden aftan yararlanarak tahliye olduğu öğrenilen Gürkan T.'nin, alkol talebinin reddedilmesi üzerine restorana tüfekle saldırdığı belirlendi. Saldırının ardından kaçan Gürkan T., Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından iki saat süren kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.