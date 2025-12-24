Yapımcı Timur Savcı kimdir, neden gözaltına alındı? Timur Savcı kaç yaşında, nereli? Timur Savcı dizi ve filmleri!

Ünlü yapımcı Timur Savcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Çakallarla Dans, Kavak Yelleri, Ölümlü Dünya ve Teşkilat gibi pek çok popüler dizi ve filmin yapımcısı olan Yapımcı Timur Savcı kimdir, neden gözaltına alındı? Timur Savcı kaç yaşında, nereli? Detaylar...

YAPIMCI TİMUR SAVCI KİMDİR?

Türk dizi ve sinema sektörünün önde gelen yapımcılarından biri olan Timur Savcı, uzun yıllardır televizyon ve sinema projeleriyle adından söz ettiren bir isimdir. Yapımcılığını üstlendiği projeler, hem reyting başarıları hem de sektörel etkileriyle Türk görsel-işitsel tarihinde önemli bir yer edinmiştir.

Savcı, kariyerine üniversite yıllarında yapım asistanı olarak adım atmış, kısa sürede sektörün dinamiklerini öğrenerek yapımcı kimliğiyle ön plana çıkmıştır. Kurucusu ve CEO'su olduğu TİMS&B Prodüksiyon, özellikle büyük bütçeli dönem dizileri ve popüler sinema filmleriyle tanınmaktadır. Şirket, yerli televizyon kanalları ve dijital platformlar için çok sayıda projeye imza atmıştır.

TİMUR SAVCI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlü yapımcı Timur Savcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmektedir.

Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamaya göre soruşturma dosyası, 2025/265190 numarasıyla kayıt altına alınmıştır. Savcı hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 190 ve 191. maddeleri kapsamında işlem yapıldığı bildirildi. Bu maddeler; uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, madde satın alma, kabul etme, bulundurma ve kullanma suçlarını kapsamaktadır.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Timur Savcı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından işlem altına alınmış, biyolojik materyallerden örnek alınması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiştir. Burada saç ve kan örneği verilmesinin ardından, Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade vereceği belirtilmiştir.

TİMUR SAVCI KAÇ YAŞINDA, TİMUR SAVCI NERELİ?

Timur Savcı, 1975 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını Adana Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde öğrenim görmeye başlamıştır. Üniversite yıllarında yapım asistanı olarak sektöre giriş yapan Savcı, hukuk fakültesindeki eğitimini yarıda bırakarak tamamen yapımcılığa yönelmiştir.

2025 yılı itibarıyla 50 yaşında olan Timur Savcı, kariyeri boyunca televizyon dizileri, sinema filmleri ve dijital platform projeleriyle sektörde kalıcı bir üretim çizgisi oluşturmuştur.

TİMUR SAVCI DİZİ VE FİLMLERİ

Timur Savcı'nın yapımcılığını üstlendiği projeler, televizyon dizileri, sinema filmleri ve dijital platform yapımları olmak üzere geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.

İnternet Dizileri

Dünyayı Değiştiren Ayten (Yakında) – Disney+

Modern Kadın (2025–günümüz) – GAİN

Enfes Bir Akşam (2025–günümüz) – Netflix

İstanbul Ansiklopedisi (2025) – Netflix

Şahmaran (2023–2024) – Netflix

Sıcak Kafa (2022) – Netflix

Öğrenci Evi (2021) – Exxen

Yarım Kalan Aşklar (2020) – BluTV

Televizyon Dizileri

Eşref Rüya (2025–günümüz)

Karadut (2024)

Siyah Kalp (2024–2025)

Bambaşka Biri (2023–2024)

Aldatmak (2022–2024)

Teşkilat (2021–günümüz)

Maraşlı (2021)

Şeref Sözü (2020)

Leke (2019)

Gülperi (2018–2019)

Bir Zamanlar Çukurova (2018–2022)

Söz (2017–2019)

Yüz Yüze (2017)

Ölene Kadar (2017)

Muhteşem Yüzyıl Kösem (2015–2017)

Çalıkuşu (2013–2014)

Muhteşem Yüzyıl (2011–2014)

Suskunlar (2012)

Annem Uyurken (2012)

Mazi Kalbimde Yaradır (2011)

Kolej Günlüğü (2011)

Küçük Sırlar (2010–2011)

Kavak Yelleri (2007–2011)

Çakıl Taşları (2010)

Mükemmel Çift (2010)

ES-ES (2009–2010)

Melekler Korusun (2009–2010)

Bir Bulut Olsam (2009)

Derdest (2008)

Senden Başka (2007)

Sağır Oda (2006–2007)

Sinema Filmleri

Ölümlü Dünya 2 (2023)

Cinayet Süsü (2019)

Ölümlü Dünya (2018)

Çakallarla Dans 5 (2018)

Kötü Çocuk (2017)

Maide'nin Altın Günü (2017)

Sonsuz Aşk (2017)

Kardeşim Benim 2 (2017)

Deliormanlı (2016)

Çakallarla Dans 4 (2016)

İkimizin Yerine (2016)

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 (2016)

Dönerse Senindir (2016)

Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (2014)

Unutursam Fısılda (2014)

Mutlu Aile Defteri (2012)

Aşk Geliyorum Demez (2009)

Acı Aşk (2009)

Aşk Tutulması (2008)

İlk Aşk (2006)

Keloğlan Karaprens'e Karşı (2005)

Mustafa Hakkında Her Şey (2003)