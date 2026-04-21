Yan Yana filmi nerede çekildi?

Feyyaz Yiğit’in özgün mizahı ve usta oyuncu Haluk Bilginer’in derinlikli performansıyla devleşen Yan Yana filmi, sadece senaryosuyla değil mekan seçimleriyle de dikkat çekiyor. İstanbul’un farklı semtlerinde kurulan setler, filmin hem lüks hem de mahalle kültürünü yansıtan dokusunu başarıyla ekrana taşıdı. İzleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılan "Yan Yana filmi hangi şehirde çekildi, set mekanları ziyarete açık mı?" sorularının yanıtlarını ve filmin atmosferini oluşturan o özel lokasyonları haberimizde derledik

YAN YANA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in performansıyla devleşen, Türk sinemasının ilk IMAX yapımı Yan Yana, izleyicilere sadece duygusal bir hikaye değil, görsel bir şölen de sundu. Filmi izleyenlerin merakla araştırdığı "Yan Yana nerede çekildi?" sorusunun yanıtı, filmin temasında olduğu gibi iki zıt dünyayı barındıran İstanbul’da gizli. Yapım ekibi, hikayenin sınıfsal farklarını ve atmosferini en iyi şekilde yansıtabilmek için İstanbul’un hem en lüks semtlerini hem de en samimi mahallelerini set alanı olarak kullandı.

REFİK’İN DÜNYASI: BOĞAZ’IN GÖRKEMLİ DURUŞU

Filmde Haluk Bilginer’in canlandırdığı varlıklı iş insanı Refik karakterinin yaşadığı o büyüleyici sahneler, İstanbul Boğazı hattındaki seçkin semtlerde çekildi. Refik'in entelektüel dünyasını yansıtan modern ve geniş malikane sahneleri için özellikle Boğaz manzaralı yalılar ve Sarıyer bölgesindeki lüks yapılar tercih edildi. Bu mekanlar, IMAX formatının sunduğu yüksek derinlik ve netlikle birleşince, izleyicilere adeta sahnenin içindeymiş hissi verdi.

FERRUH’UN MAHALLESİ: ESKİ İSTANBUL’UN SAMİMİ SOKAKLARI

Feyyaz Yiğit’in hayat verdiği Ferruh karakterinin yaşadığı mahalle ise Refik’in lüks dünyasına tam bir tezat oluşturuyor. Bu sahneler için İstanbul’un tarihi dokusunu koruyan ve mahalle kültürünün hala yaşadığı semtler seçildi. Kuzguncuk, Balat ve Üsküdar’ın arka sokaklarında kurulan setler, Ferruh’un doğal, samimi ve yer yer absürt hayatını ekrana en doğal haliyle taşıdı. Yönetmen Mert Baykal’ın da röportajlarında belirttiği gibi; iki dünya arasındaki bu keskin kontrast, filmin başarısındaki en büyük görsel anahtarlardan biri oldu.

KAPALI PLATOLAR VE ÖZEL DEKOR ÇALIŞMALARI

Yan Yana filminin çekim süreci sadece dış mekanlarla sınırlı kalmadı. Bazı iç mekan sahneleri ve Refik’in bakım gördüğü özel alanlar için İstanbul'daki profesyonel platolarda devasa dekorlar kuruldu. Özellikle IMAX teknolojisine uygun şekilde tasarlanan bu setler, sahnelerin ışıklandırmasından ses akustiğine kadar her detayda kusursuz bir kalite yakalanmasını sağladı. İstanbul’un kaotik ama bir o kadar da estetik yapısı, filmin "yol" ve "aksiyon" kısımlarında da (özellikle Boğaz hattı boyunca yapılan sürüş sahnelerinde) kendini gösterdi.

IMAX DENEYİMİYLE MEKANLARIN ETKİSİ ARTTI

Türkiye’nin ilk IMAX yerli yapımı olan Yan Yana, mekan seçimlerini bu teknolojiye göre optimize etti. İstanbul’un geniş açılı panaromik görüntüleri, filmin sadece bir komedi değil, aynı zamanda görsel bir şehir güzellemesi olmasını sağladı. İzleyiciler, Ferruh’un mahalle bakkalından Refik’in modern sanat eserleriyle dolu kütüphanesine kadar her detayda İstanbul’un o eşsiz ruhunu hissetme şansı buldu.