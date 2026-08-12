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YALOVA SON DAKİKA: Yalova uçak düşme olayı nedir? Yalova'da askeri eğitim uçağı mı düştü, nereye düştü?

YALOVA SON DAKİKA: Yalova uçak düşme olayı nedir? Yalova'da askeri eğitim uçağı mı düştü, nereye düştü?
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Yalova'da uçak düştü iddiası, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gündemin sıcak başlıkları arasında yer aldı. Yalova 18. Hava Komutanlığı çevresinde yaşanan hareketlilik sonrası askeri eğitim uçağının kaza kırıma uğradığı bilgisi gündeme gelirken, olayın ayrıntıları merak konusu oldu. Pilotun fırlatma sistemiyle kurtulduğu belirtilirken, "Yalova'da askeri eğitim uçağı mı düştü, uçak nereye düştü?" sorularının yanıtı araştırılıyor.

Yalova'da son dakika uçak düşme olayı iddiası sonrası gözler bölgeden gelecek yeni bilgilere çevrildi. Eğitim uçuşu sırasında arızalanan askeri uçağın kaza kırıma uğradığı ve olayın Yalova Hava Meydan Komutanlığı çevresinde meydana geldiği bildirildi. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu belirtilirken, kazanın nasıl gerçekleştiği ve uçağın tam olarak nereye düştüğü merak ediliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAY NEDİR?

Yalova 18. Hava Komutanlığı çevresinde askeri eğitim uçağı düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Pilotun uçak düşmeden önce denize atladığı iddia ediliyor.

YALOVA VALİSİ: PİLOT SAĞ KURTULDU

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, eğitim uçuşu sırasında uçağın düştüğünü ve pilotun kazadan sağ kurtulduğunu söyledi. Vali Usta, kendisinin de olay yerine doğru hareket ettiğini kaydetti.

MSB'DEN İLK AÇIKLAMA

Kaza sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız, eğitim uçuşu sırasında Yalova’da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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