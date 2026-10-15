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Yalova okullar tatil mi, 16 Ekim Perşembe Yalova’da okul yok mu (YALOVA VALİLİĞİ)?

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Yalova okullar tatil mi, 16 Ekim Perşembe Yalova’da okul yok mu (YALOVA VALİLİĞİ)?
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Yalova'da 16 Ekim Cuma günü tüm okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edildi. Hafta sonuyla birleşerek tatil uzadı. Yalova okullar tatil mi, 16 Ekim Perşembe Yalova’da okul yok mu?

Yalova'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle 16 Ekim Cuma günü tüm okullar tatil edildi. Valilik tarafından alınan karara göre hafta sonuyla birleşerek tatil uzadı.

YALOVA'DA YARIN OKUL VAR MI?

Yalova'da etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağışın ardından gözler Yalova Valiliğinden gelecek son dakika açıklamasına çevrilmişti. Olumsuz hava koşulları ve meteorolojiden gelen uyarılar doğrultusunda, kent genelindeki tüm resmi ve özel dereceli okullarda eğitim öğretime 16 Ekim Cuma günü için de ara verildi. Yalova genelinde yağışların etkisini sürdürmesi beklendiğinden, öğrenciler ve velileri yakından ilgilendiren bu karar kapsamında okullardaki tatil süresi hafta sonuyla birleşerek uzamış oldu.

YALOVA VALİLİĞİNDEN HABERLİ İDARİ İZİN VE OKUL TATİLİ AÇIKLAMASI

Yalova Valiliği tarafından yapılan resmi duyuruda, son meteorolojik değerlendirmeler ışığında olumsuz hava şartlarının kent genelinde devam edeceği vurgulandı. Alınan karar doğrultusunda 16 Ekim Cuma günü Yalova genelindeki tüm resmi ve özel okullar, kreşler ile özel eğitim kurumları tatil edildi. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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