Yalova'da saldırıya uğrayan baba, kız kimdir, kaç yaşındalar? Yalova'da saldırı hangi ilçede oldu?

Yalova'da yaşanan baba-kız saldırısı, kısa sürede gündemin üst sıralarına yükseldi. Olayın mağdurları, yaşları ve yaşanan saldırının hangi ilçede gerçekleştiği merak konusu olurken, sosyal medya kullanıcıları ve bölge sakinleri detayları yakından takip ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YALOVA'DA SALDIRIYA UĞRAYAN BABA KIZ OLAYI NEDİR?

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde uzun süredir devam eden komşuluk anlaşmazlığı 20 Şubat'ta şiddetle sonuçlandı. Baca ailesi ile aynı binada oturan komşuları arasında yaşanan tartışmalar, fiziksel saldırıya dönüştü.

KUCAĞINDA BEBEĞİYLE SALDIRIYA UĞRADI

34 yaşındaki baba Muhammed Baca, kucağında 14 aylık kızı İkra ile evine dönerken komşusu Şener E. tarafından sopayla saldırıya uğradı. Saldırıda Baca'nın burnu kırılırken, küçük İkra'nın kafatasında çatlak oluştu. Yaralılar acilen Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük bebeğin hayatının risk altında olduğu bildirildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan Şener E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daha önce hakkında uzaklaştırma kararı bulunan diğer şüpheli S.E. ise serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

"KIZIMI KUCAĞIMA ALIP KAVGAYA GİDECEK BABA DEĞİLİM"

Mağdur baba Muhammed Baca, yaşadıklarını anlattı: "Oruçlu ağzımızla içeri girdim, jandarmayı aradım. Kızım kucağımdaydı. Kızımı alıp kavgaya gidecek kadar bilinçsiz bir baba değilim."

"EVİMİZE GİRMEYE KORKUYORUZ"

Baba Baca, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen saldırının gerçekleştiğini ifade etti: "Odunun yarısı omzuma, diğer yarısı kızımın kafasına geldi. Dört çocuğumu alıp nereye gideyim?"

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıya ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü duyurdu. Şüpheli tutuklanmış durumda ve adli süreç devam ediyor.