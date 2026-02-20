Komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden, Türk tiyatro ve televizyon dünyasının uzun yıllardır tanınan yüzlerinden biridir. Sahne kariyerine kabare tiyatrosunda adım atan Özden, hem sinema hem de televizyon projeleriyle geniş kitlelerce sevilen bir sanatçıdır. Son dönemde sağlık durumu gündeme gelen Yalçın Özden, hayranlarını endişelendirdi. Peki, Yalçın Özden kimdir? Yalçın Özden kaç yaşında, nereli, hastalığı nedir? Detaylar haberimizde.

YALÇIN ÖZDEN KİMDİR?

Yalçın Özden, 4 Ağustos 1947 tarihinde Kars'ın Susuz ilçesinde doğmuştur. Öğretmen bir babanın çocuğu olarak farklı şehirlerde büyüyen Özden, eğitim hayatı sırasında İstanbul'a yerleşmiştir. Lise yıllarında tiyatro ile tanışmış ve sahneye okul oyunlarıyla ilk adımını atmıştır.

Üniversite döneminde sahne çalışmalarını sürdüren Özden, profesyonel oyunculuk kariyerine Direklerarası Kabare ve Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda başlamıştır. Daha sonra Zeki Yurtbaşı ile birlikte kurduğu "Uğurböcekleri" ikilisiyle uzun yıllar sahne almış ve geniş kitlelerce tanınmıştır.

Sinema kariyerine 1974 yapımı "Ceza" filmiyle adım atan Yalçın Özden, hem oyunculuk hem yapımcılık alanında çalışmalar yapmıştır. 1981 yapımı "Bizim Sokak" filminin yapımcılığını üstlenen Özden, ardından televizyon programları ve dizilerde rol almıştır.

YALÇIN ÖZDEN KAÇ YAŞINDA?

Yalçın Özden, 4 Ağustos 1947 doğumlu olup, 2026 yılı itibarıyla 78 yaşındadır.

YALÇIN ÖZDEN NERELİ?

Sanatçı Kars'ın Susuz ilçesi doğumludur. Çocukluk yıllarında farklı şehirlerde büyüyen Özden, İstanbul'a yerleşmiş ve burada hem eğitimine hem de tiyatro çalışmalarına devam etmiştir.

YALÇIN ÖZDEN'İN HASTALIĞI NEDİR?

Yalçın Özden'in sağlık durumu son dönemde hayranları tarafından yakından takip edilmektedir. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre Özden, beyin kanaması geçirmiş ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştır. Sağlık durumu ciddiyetini korurken, sevenleri ve sanat camiası Özden'in bir an önce sağlığına kavuşmasını beklemektedir.

YALÇIN ÖZDEN'İN ROL ALDIĞI ÖNEMLİ YAPIMLAR

Yalçın Özden, tiyatro ve televizyon kariyerinin yanı sıra birçok sinema ve dizi projesinde de yer almıştır. Bazı önemli yapımlar şunlardır:

Ceza (1974)

Eşek Şakası (1980)

Akıllı Deliler (1980)

İşler Tıkırında (1985)

Şişeli Köy (1985)

Tatlı Kaçıklar (1996)

Altın Kızlar (2009)

Türk Malı (2010)

Seksenler (2013)

Ayrıca uzun yıllar televizyon kanallarında skeç programları ve sunuculuk görevlerinde bulunan Özden, 2004 yılında "Ünlüler Çiftliği" yarışmasına da katılmıştır.