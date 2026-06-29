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Yalancı Sevgilim filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Yalancı Sevgilim filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Yalancı Sevgilim filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Yalancı Sevgilim filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yalancı Sevgilim filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yalancı Sevgilim konusu, özeti ve Yalancı Sevgilim oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yalancı Sevgilim filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Yalancı Sevgilim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yalancı Sevgilim filmini izleyecek olanların merak ettiği Yalancı Sevgilim konusu nedir, Yalancı Sevgilim oyuncuları kimler ve Yalancı Sevgilim özeti gibi konuları inceliyoruz.

YALANCI SEVGİLİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yalancı Sevgilim, eski bir Yeşilçam oyuncusu olan Sami Akyanak’ın (Salih Güney) unutulmuş hayatı üzerinden başlayan duygusal ve romantik bir hikâyeyi konu alıyor. Mahallede yaşayan Belgin’in, evlilik planını ailesine farklı anlatmasıyla başlayan olaylar zinciri, sahte bir oyun etrafında şekilleniyor.

YALANCI SEVGİLİM NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Yalancı Sevgilim, 2021 yılında çekilerek izleyiciyle buluştu. Filmin çekimleri İstanbul’da gerçekleştirildi ve şehir yaşamının sıcak atmosferi hikâyeye yansıtıldı.

YALANCI SEVGİLİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yalancı Sevgilim oyuncu kadrosunda Gökhan Keser, Salih Güney, Metin Yıldırım, Aysun Güven ve Belma Mamati gibi isimler yer alıyor. Oyuncu performansları, filmin romantik komedi havasını güçlendiren unsurlar arasında bulunuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGülname Gürkan:

2021'de çekilmiş güzel bir film İstanbul'da ??? Oyuncular fena değil, romantik komedi sevenler için uygun olmuş ?? Gökhan Keser'in performansı özellikle hoş geldi ?? Muhtemelen izlemeye değer bir yapım ??

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Haber YorumlarıÖzgür Güneş:

Ya filmi izleyenler var da bu sahte sevgili olayından gerçekte insanlar zarar görüyor mu diye endişeleniyorum doğrusu...

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Haber YorumlarıKamil Sazlı:

Haberin içinde çelişkiler var, başrol oyuncusu Gökhan Keser mi Salih Güney mi belli değil. Daha detaylı yazılması gerekirdi.

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