Yalancı Bahar sözleri: Aşkın Nur Yengi'nin Yalancı Bahar şarkısının sözleri neler?

Güncelleme:
Aşkın Nur Yengi'nin "Yalancı Bahar" parçası uzun yıllardır dinleyiciler tarafından sevilen eserlerden biri. Şarkının sözleri, aşkın farklı hallerini ve duygusal döngülerini etkileyici bir dille anlatırken, meraklı dinleyiciler "Yalancı Bahar'ın tam sözleri nasıl başlıyor?" veya "Neler anlatıyor?" gibi sorularla parçanın satır satır anlamını öğrenmek istiyor. Peki, Yalancı Bahar sözleri: Aşkın Nur Yengi'nin Yalancı Bahar şarkısının sözleri neler?

Türk pop müziğinin unutulmaz eserleri arasında yer alan "Yalancı Bahar", Aşkın Nur Yengi'nin güçlü yorumuyla yıllardır dinleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. Duygusal anlatımı ve akılda kalan melodisiyle dikkat çeken şarkının sözleri, özellikle aşkın geçiciliğini ve iç dünyadaki gelgitleri merak edenler tarafından sıkça araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ŞARKI SÖZLERİ

Hayat sende durmam diyor,

Her nefeste son geliyor,

Bildiğin sende kalsın,

Sen yalancı baharsın,

Artık senin olmam diyor,

Sen yalancı bir sonbahar,

Ben sevdalı koca çınar,

Kaç mevsim benden aldın,

Kaç sevda geri verdin,

Ruhum sana kanmam diyor.

Söyle kaç bahar oldu,

Penceremde gül soldu,

Belkide zaman doldu,

Sevdiğim dönmüyor.

Söyle kaç bahar oldu,

Penceremde gül soldu,

Belkide zaman doldu,

Sevdiğim dönmüyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
