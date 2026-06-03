Dijital medya dünyasında “Yakup TV” adıyla bilinen Yakup Şahkulubey, son yıllarda sosyal medya platformlarında ürettiği içeriklerle geniş bir kitleye ulaşmış isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. TikTok, Instagram ve Kick gibi platformlarda yaptığı canlı yayınlar ve sokak içerikleriyle tanınan Şahkulubey, özellikle etkileşim odaklı yayın formatıyla dikkat çekmiştir. Peki, Yakup TV sahibi Yakup Şahkulubey kimdir, ne mezunu? Yakup Şahkulubey neden cezaevinde? Detaylar...

YAKUP TV SAHİBİ YAKUP ŞAHKULUBEY KİMDİR?

1998 yılında Mardin’de dünyaya gelen Yakup Şahkulubey, çocukluk ve gençlik yıllarının ardından İstanbul’a yerleşerek yaşamını burada sürdürmüştür. Dijital içerik üretimi alanındaki faaliyetlerini ağırlıklı olarak İstanbul merkezli yürüten Şahkulubey’in, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde aldığı iddia edilmektedir.

Genç yaşlarda sosyal medya içerik üretimine yönelen Yakup Şahkulubey, internet yayıncılığı alanında kısa sürede dikkat çekmeyi başarmıştır. Özellikle canlı yayın performansları ile tanınan içerik üreticisi, sokak röportajları ve farklı işletmelere yaptığı ziyaretlerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Restoranlar, kafeler, berberler ve çeşitli esnaf işletmelerini ziyaret ederek gerçekleştirdiği yayınlar, sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşmış ve viral içerikler arasında yer almıştır. Bu süreçte “Yakup TV” markası, dijital içerik ekosisteminde bilinen bir yayın formatı haline gelmiştir.

Kariyeri boyunca farklı sosyal medya fenomenleri ve içerik üreticileriyle iş birlikleri gerçekleştiren Yakup Şahkulubey, dijital medya alanında görünürlüğünü artırarak internet kültüründe tanınan isimlerden biri olmuştur.

YAKUP ŞAHKULUBEY NEDEN CEZAEVİNDE?

Yakup Şahkulubey’in cezaevinde olduğu yönündeki iddialar, son dönemde sosyal medya ve bazı dijital platformlarda gündeme gelmiştir. Ancak bu konuda resmi makamlar tarafından doğrulanmış kesin ve net bir açıklama bulunmamaktadır.