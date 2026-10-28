Yair Golan kimdir? Netanyahu hükümetinin kovulduğunu söyleyen eski general

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İsrail'de 27 Ekim 2026 akşamı sandıklar kapandığında Yair Golan'ın ilk tepkisi X'te iki cümlelik bir paylaşım oldu: "Halk konuştu. Netanyahu hükümetini kovdu." Sandık çıkış anketleri, eski generalin liderliğini yaptığı Demokratlar'ı Knesset'te 9 ya da 10 sandalyeyle gösteriyor.

Partinin giden mecliste 4 milletvekili vardı. Hiçbir blok tek başına hükümet kurmaya yetecek 61 sandalyeye ulaşamadı. Resmi sonuçlar 4 Kasım'da kesinleşecek.

YAİR GOLAN SEÇİMDEN SONRA NE DEDİ?

Yair Golan, sonuçların ardından halkın Netanyahu hükümetini kovduğunu ve İsrail'de "gerçek bir değişim hükümeti" kurmak için tarihi bir fırsat doğduğunu yazdı. Golan, bu fırsattan vazgeçmeye niyetleri olmadığını da ekledi.

Demokratlar, Gadi Eisenkot'un Yaşar partisinin önde gittiği muhalefet bloğunda yer alıyor. Kanal 13'ün ikinci anketine göre bu blok 53, Netanyahu'nun bloğu 50 sandalyede kaldı; Arap partileri 17 sandalye aldı. Seçime katılım yüzde 74'ü geçti.

DEMOKRATLAR KAÇ SANDALYE ALDI?

Kamu yayıncısı Kan 11'in sandık çıkış anketi Demokratlar'a 10, Kanal 13'ün anketi 9 sandalye verdi. Seçim öncesi anketlerde parti 8 ile 10 arasında görünüyordu.

Demokratlar, İsrail solunun iki eski partisinden doğdu. İşçi Partisi ile Meretz 30 Haziran 2024'te birleşme kararı aldı, iki partinin kurultayları da anlaşmayı 12 Temmuz 2024'te onayladı. Golan, 20 Temmuz 2026'daki ön seçimde listenin ilk sırasına yerleşti.

YAİR GOLAN KİMDİR?

Yair Golan, İsrail ordusunda tümgeneral rütbesine kadar yükselmiş emekli bir asker ve Demokratlar Partisi'nin genel başkanı. 1980'de orduya katıldı, paraşütçü birliklerine gönüllü yazıldı ve 1982 Lübnan Savaşı'nda çarpıştı.

Sonraki yıllarda 890. Paraşüt Taburu'nu, Nahal Tugayı'nı, 91. Tümen'i ve Batı Şeria'dan sorumlu tümeni yönetti. 2008-2011 arasında İç Cephe Komutanı, 2011-2014 arasında Kuzey Komutanı oldu. Aralık 2014'te Genelkurmay Başkan Yardımcılığına getirildi, 2018'de emekliye ayrıldı.

Golan, 2016'daki Holokost'u Anma Günü konuşmasında 1930'ların Avrupa'sı ile bugünkü İsrail arasında benzerlik kurdu. Netanyahu bu sözlere çok sert tepki gösterdi. Golan, 2022'de genelkurmay başkanı olamamasının sebebinin bu konuşma olduğunu söyledi.

Siyasete 2019'da Ehud Barak'ın kurduğu İsrail Demokrat Partisi'yle girdi ve aynı yıl Knesset'e seçildi. Aralık 2020'de Meretz'e katıldı; 2021-2022 arasında Ekonomi Bakan Yardımcısı olarak çalıştı. Temmuz 2022'de Meretz'in liderlik yarışını Zehava Galon'a kaybetti, parti de o yılki seçimde barajı geçemedi. 28 Mayıs 2024'te İşçi Partisi'nin ön seçimini oyların yaklaşık yüzde 95'ini alarak kazandı.

YAİR GOLAN 7 EKİM'DE NE YAPTI?

Yair Golan, 7 Ekim 2023'te sivil olarak İç Cephe Komutanlığı'nın güney karargâhına gitti, yeniden göreve alınmak istedi ve bir silah aldı. Ardından kendi aracıyla Gazze sınırındaki bölgeye geçti. Re'im yakınlarındaki müzik festivalinden sağ kurtulup mahsur kalan kişileri telefonlarının konumlarıyla bulup bölgeden çıkardı.

YAİR GOLAN KAÇ YAŞINDA?

Yair Golan 1962'de doğdu ve 64 yaşında. Orduya katıldığında 18 yaşındaydı.

YAİR GOLAN NERELİ?

Yair Golan, Tel Aviv'in güneyindeki Rişon Lezion kentinde doğup büyüdü. Babası Gershon Goldner'in ailesi 1935'te Nazi Almanyası'ndan kaçıp İngiliz Manda Filistini'ne yerleşmişti. Golan, Tel Aviv Üniversitesi'nde siyaset bilimi okudu, ardından Harvard Üniversitesi'nde kamu yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.