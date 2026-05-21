Türk sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden biri olan Yağmur Ünal, hem köklü sanatçı ailesi hem de medya sektöründeki profesyonel kariyeriyle dikkat çeken bir isimdir. Yapımcılık, medya ve reklamcılık alanlarında edindiği deneyimlerle öne çıkan Ünal, son dönemde hakkında yürütülen adli süreçle de gündeme gelmiştir. Peki, Yağmur Ünal kimdir, kaç yaşında, evli mi, babası kim? Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal neden gözaltına alındı? Detaylar...

YAĞMUR ÜNAL KİMDİR?

Yağmur Ünal, 21 Ekim 1985 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Türk sinemasının usta oyuncularından Türkan Şoray ile oyuncu Cihan Ünal’ın kızıdır. Sanatla iç içe bir ailede büyüyen Ünal, eğitim hayatını Türkiye ve yurt dışında sürdürmüştür.

İlk ve ortaöğretimini tamamladıktan sonra lise eğitimini İsviçre’de almıştır. Ardından Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında reklam ve medya sektörüne ilgi duyarak çeşitli ajanslarda stajlar yapmıştır.

Medya kariyerine Saatchi & Saatchi reklam ajansında ve bir televizyon kanalının program departmanında başlayan Ünal, daha sonra New York’ta medya alanında yüksek lisans eğitimi almış ve uluslararası deneyim kazanmıştır.

Türkiye’ye döndükten sonra TBWA reklam ajansında yaklaşık iki yıl çalışmış, ardından arkadaşı Yasemin Arslan ile birlikte Tokyo Medya adlı yapım şirketini kurmuştur. 2013 yılında “Çılgın Teyzeler” adlı televizyon programının yapımcılığını üstlenerek profesyonel yapımcılık kariyerine adım atmıştır.

YAĞMUR ÜNAL KAÇ YAŞINDA?

1985 doğumlu olan Yağmur Ünal, 2026 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

YAĞMUR ÜNAL EVLİ Mİ?

Yağmur Ünal’ın evlilik durumuna ilişkin kamuoyuna yansıyan güncel ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih eden Ünal, genellikle kariyer çalışmalarıyla gündeme gelmektedir.

YAĞMUR ÜNAL'IN BABASI KİM?

Yağmur Ünal’ın babası, Türk tiyatro ve sinema dünyasının önemli isimlerinden oyuncu Cihan Ünal’dır. Annesi ise Yeşilçam’ın efsane ismi Türkan Şoray’dır. Babasının önceki evliliğinden olan Irmak Ünal ise Yağmur Ünal’ın üvey ablasıdır.

TÜRKAN ŞORAY'IN KIZI YAĞMUR ÜNAL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullanımı suçlamalarına ilişkin geniş çaplı bir operasyon düzenlenmiştir. Soruşturma çerçevesinde aralarında ünlü sanatçı ve oyuncuların da bulunduğu yaklaşık 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.