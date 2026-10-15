Yağmur ne zaman duracak? Kaç gün daha yağmur yağacak?

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İstanbul'da sağanak yağışlı hava yeni haftaya kadar etkisini sürdürebilir. Meteoroloji tahminlerinde 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış öne çıkarken pazar günü de yağış bekleniyor. Peki, yağmur hangi gün sona erecek? İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? İşte gün gün hava durumu tahmini…

İSTANBUL HAVA DURUMU 15 EKİM PERŞEMBE

İstanbul'da 15 Ekim Perşembe günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Saat 11.00 itibarıyla hava sıcaklığı 12,2 derece ölçülürken nem oranı yüzde 87 seviyesinde bulunuyor. Gün boyunca yağışın sürmesi ve rüzgar hızının zaman zaman artması bekleniyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'da bugün sıcaklık en düşük 14, en yüksek 17 derece olacak. Saat 09.00 ile 12.00 arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenirken rüzgarın saatte 63 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde de gök gürültülü sağanağın etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Akşam saatlerinde ise yağışın yerini çok bulutlu bir havaya bırakması bekleniyor. Saat 18.00 ile 21.00 arasında sıcaklığın 15 derece, gece saatlerinde ise 14 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

İstanbul'da yağışlı havanın hafta sonu boyunca etkili olması bekleniyor. 16 Ekim Cuma ve 17 Ekim Cumartesi günlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Pazar günü de gök gürültülü sağanağın devam etmesi beklenirken pazartesi günü havanın parçalı bulutlu olacağı öngörülüyor.

16 EKİM CUMA İSTANBUL HAVA DURUMU

Cuma günü İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının en düşük 13, en yüksek 15 derece olması tahmin ediliyor. Nem oranının yüzde 71 ile 89 arasında değişmesi beklenirken rüzgarın saatte 19 kilometre hıza ulaşabileceği öngörülüyor.

17 EKİM CUMARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU

Cumartesi günü de İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 11 ila 16 derece arasında olması, nem oranının ise yüzde 73 ile 89 arasında değişmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın saatte 24 kilometreye ulaşabileceği öngörülüyor.

18 EKİM PAZAR İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazar günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının en düşük 11, en yüksek 17 derece olması tahmin ediliyor. Nem oranının yüzde 51 ile 87 arasında değişeceği, rüzgar hızının ise saatte 21 kilometreye ulaşabileceği öngörülüyor.

19 EKİM PAZARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da pazartesi günü yağışlı havanın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin edilirken sıcaklıkların en düşük 10, en yüksek 18 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Nem oranının yüzde 57 ile 78 arasında olması, rüzgar hızının ise saatte 11 kilometreye ulaşması bekleniyor.