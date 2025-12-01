Yağmur Atacan kimdir? Yağmur Atacan kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Gaziantep'te dünyaya gelen Yağmur Atacan, oyunculuk, sunuculuk ve müzik kariyeriyle yıllardır gündemde. İzleyiciler ve takipçiler, Atacan'ın hangi projelerde yer aldığını, kaç yaşında olduğunu ve memleketini merak ediyor. Peki, Yağmur Atacan kimdir, kariyerinde hangi adımlar öne çıkıyor ve özel hayatında neler yaşandı? Bu sorular, kamuoyunun ilgisini çeken başlıca konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAĞMUR ATACAN KİMDİR?

Yağmur Atacan, 19 Mayıs 1983 tarihinde Gaziantep'te doğmuş, Türk oyuncu, sunucu ve müzisyendir. Yugoslavya göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Atacan, asker olan babasının tayinleri nedeniyle farklı şehirlerde eğitim aldı.

Liseyi Üsküdar Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. Sahneye olan ilgisi lise yıllarında başladı ve 2002 yılında oynadığı "Canbaz" adlı tiyatro oyununda "Bebeto" karakteriyle profesyonel olarak tiyatroya adım attı.

Atacan, aynı zamanda profesyonel baterist olarak 2001-2005 yılları arasında Arkhe ve Hi-Jack müzik gruplarında çalıştı. Reklam dünyasında da aktif rol oynayan Atacan, Egos, Panda, Coca Cola, Hürriyet, Ülker gibi birçok markanın reklam filminde yer aldı. 2006 yılında TRT'de yayımlanan "Ben İstersem" programını sundu ve bir dönem otomobil galericiliği gibi ek işlerde de bulundu.

Kişisel hayatında ise 12 Nisan 2008 tarihinde oyuncu Pınar Altuğ ile evlendi. Çiftin Su adında bir kızları bulunuyor.

YAĞMUR ATACAN KAÇ YAŞINDA?

Yağmur Atacan, 19 Mayıs 1983 doğumlu olduğundan, 2025 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.

YAĞMUR ATACAN NERELİ?

Yağmur Atacan, Türkiye'nin Gaziantep şehrinde doğmuştur.

YAĞMUR ATACAN'IN KARİYERİ

Yağmur Atacan, çok yönlü bir kariyere sahiptir. Hem tiyatro sahnelerinde hem de televizyon ekranlarında aktif olarak yer almıştır. 2002'de oynadığı "Canbaz" oyunu ile tiyatroya başladı. 2001-2005 yılları arasında profesyonel baterist olarak müzik alanında faaliyet gösterdi.

Filmografi ve televizyon projelerinden bazıları şunlardır:

2003 – Lise Defteri

2004 – Bir Dilim Aşk

2005 – El Bebek Gül Bebek

2005 – Nefes Nefese

2006 – Sınav

2007 – Çılgın Dersane

2008 – Sınıf

2008 – Avanak Kuzenler

2010 – Acil Servisi

2011 – Doktorlar

Ayrıca, reklam filmleri ve sunuculuk deneyimleri ile de tanınmaktadır. Atacan, farklı alanlarda yeteneklerini sergileyerek hem oyunculuk hem müzik hem de medya alanında kendini kanıtlamış bir isimdir.