Xbox Series S GTA 6 kaldırır mı, kaç FPS? GTA 6 Xbox Series S’te oynanır mı, donma olur mu?

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GTA 6'nın çıkışına sayılı günler kala oyunun hangi konsollarda çalışacağı ve performansının nasıl olacağı merak ediliyor. Özellikle Xbox Series S kullanıcıları, Rockstar Games'in yeni yapımını konsollarında oynayıp oynayamayacaklarını araştırıyor. Rockstar Games'in açıkladığı platform bilgilerine göre GTA 6, Xbox Series S için de piyasaya sürülecek. Üstelik oyunun hedeflenen performansına ilişkin 30 FPS açıklaması da yapıldı. Peki, Xbox Series S GTA 6'yı kaldırır mı? GTA 6 bu konsolda oynanır mı, donma ve kasma yaşanır mı?

XBOX SERIES S GTA 6'YI KALDIRIR MI?

Evet. GTA 6, Xbox Series S üzerinde yerel olarak oynanabilecek. Rockstar Games, oyunun çıkış platformları arasında Xbox Series X ve Xbox Series S modellerini de gösteriyor. Dolayısıyla Xbox Series S sahiplerinin GTA 6 oynamak için konsollarını değiştirmesi gerekmiyor.

Rockstar Games'in 10 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı açıklamada, oyunun mevcut nesil konsollar için geliştirildiği ve donanımların sınırlarını zorlayacak şekilde tasarlandığı belirtildi. Şirket, GTA 6'nın hedeflenen kare hızını da 30 FPS olarak duyurdu.

GTA 6 XBOX SERIES S'TE OYNANIR MI?

GTA 6, Xbox Series S kullanıcıları tarafından çıkış gününden itibaren oynanabilecek. Microsoft'un resmî açıklamasında da Series S, oyunun yerel olarak çalıştırılabileceği konsollar arasında gösterildi.

Oyuncuların GTA 6'yı konsollarına önceden yüklemesi de mümkün. Dijital ön yükleme işlemi 10 Kasım 2026'da başladı. Oyunun resmî çıkış tarihi ise 19 Kasım 2026 olarak açıklandı.

GTA 6 XBOX SERIES S'TE KAÇ FPS OLACAK?

Rockstar Games, GTA 6'nın konsollarda 30 FPS hedefiyle çalışacağını açıkladı. Bu açıklama Xbox Series S kullanıcıları açısından da önemli bir bilgi niteliği taşıyor.

Ancak şirket, Xbox Series S sürümünün kesin çözünürlük değerini ve grafik ayarlarının ayrıntılarını henüz paylaşmadı. Bu nedenle oyunun Series S'te hangi çözünürlükte çalışacağına veya grafik kalitesinin diğer konsollardan ne ölçüde farklı olacağına ilişkin kesin bir rakam vermek mümkün değil.

XBOX SERIES S'TE GTA 6 DONMA VE KASMA YAPAR MI?

GTA 6'nın Xbox Series S'te donma veya kasma sorunu yaşatıp yaşatmayacağı, oyunun piyasaya sürülmesinin ardından yapılacak performans testleriyle netleşecek. Rockstar Games'in 30 FPS hedefini açıklaması, oyunun performans konusunda belirli bir kare hızına göre optimize edildiğini gösteriyor. Ancak bu hedef, her koşulda hiçbir takılma yaşanmayacağı anlamına gelmiyor.

Oyunun yoğun trafik, kalabalık şehir alanları ve hareketli sahnelerde nasıl performans göstereceğine ilişkin bağımsız testler henüz bulunmuyor. Bu nedenle Xbox Series S'te kesinlikle donma olmayacağı veya belirli sahnelerde performans düşüşü yaşanacağı yönünde bir iddiada bulunmak için yeterli veri yok.

GTA 6 XBOX SERIES S VE SERIES X ARASINDAKİ FARK NE?

Xbox Series S ve Xbox Series X, aynı konsol nesline ait olsa da donanım güçleri bakımından farklılık gösteriyor. Series X daha güçlü grafik donanımına sahipken Series S daha uygun fiyatlı ve daha düşük donanım kapasitesine sahip bir model olarak öne çıkıyor.

Bu farkın GTA 6'ya yansıması özellikle çözünürlük ve grafik ayrıntılarında görülebilir. Ancak Rockstar Games, iki Xbox modeli arasındaki grafik ve çözünürlük farklılıklarını henüz ayrıntılı biçimde açıklamadı. Kesin karşılaştırma için oyunun çıkışından sonra yapılacak teknik incelemeleri beklemek gerekiyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games'in duyurusuna göre Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 Perşembe günü PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsolları için piyasaya sürülecek. Oyunun Xbox Series S sürümü de aynı tarihte erişime açılacak.