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Xbox çöktü mü? 2 Ekim Salı Xbox neden açılmıyor, sorun mu var?

Xbox çöktü mü? 2 Ekim Salı Xbox neden açılmıyor, sorun mu var?
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2 Ekim Salı günü Microsoft'un ünlü oyun platformu Xbox'a erişim sağlanamadığı bildirildi. Pek çok kullanıcı, bağlantı problemleri nedeniyle hesaplarına giriş yapamadıklarını ve oyun sunucularında bekleme ekranında takılı kaldıklarını ifade etti. Yaşanan bu kesinti sonrasında sosyal medyada "Xbox çöktü mü?" sorusu gündeme oturdu.

Microsoft'un sahip olduğu popüler oyun ağı Xbox'ta yaşanan sunucu arızaları, kullanıcıların oyun deneyimini olumsuz etkiledi. 2 Ekim Salı akşamında ortaya çıkan bu sorun nedeniyle birçok kişi platformun ne zaman normale döneceğini merak ederken, Microsoft'tan gelecek resmi açıklama bekleniyor. Xbox çöktü mü? 2 Ekim Salı Xbox neden açılmıyor, sorun mu var?

XBOX ÇÖKTÜ MÜ?

Microsoft'un en çok kullanılan oyun platformlarından Xbox'un 2 Ekim Salı erişim sıkıntılarıyla karşılaştığı bildirildi.

Yaşanan bu kesintinin ardından, sorunun kaynağına dair farklı iddialar ortaya atıldı. Uzmanlar arasında siber saldırı olasılığı da konuşulurken, Microsoft cephesinden konuya ilişkin resmî bir açıklama henüz yapılmadı.

Downdetector verilerine göre, Xbox sunucularında geniş kapsamlı bir bağlantı problemi gözlemlendi. Şirketten resmi bir doğrulama gelmemesine rağmen, kesintinin olası nedenlerinden birinin teknik arıza olabileceği değerlendiriliyor. Kullanıcılar, Microsoft'un sistemi en kısa sürede yeniden çalışır hâle getirmesini bekliyor.

Hata raporu:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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