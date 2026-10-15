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X çöktü mü, neden çöktü? 15 Ekim Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

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X çöktü mü, neden çöktü? 15 Ekim Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
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15 Ekim 2026 Perşembe günü X platformunda erişim sorunu yaşanıp yaşanmadığı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Hesabına giriş yapamayan, ana sayfasını yenileyemeyen veya gönderileri görüntülemekte zorlanan kullanıcılar, platformun güncel durumunu öğrenmek istiyor. “X çöktü mü?”, “X neden açılmıyor?” ve “X'te erişim sorunu mu var?” soruları gündemdeki yerini koruyor.

X'te yaşanabilecek teknik aksaklıklar, kullanıcıların güncel paylaşımlara ulaşmasını ve gönderi yapmasını etkileyebiliyor. Ana sayfanın yüklenmemesi, gönderilerin açılmaması veya giriş sırasında hata alınması gibi sorunlarla karşılaşanlar, problemin genel bir kesintiden mi yoksa kendi internet bağlantılarından mı kaynaklandığını merak ediyor.

X PLATFORMUNDA 15 EKİM PERŞEMBE ERİŞİM SORUNU MU YAŞANIYOR?

15 Ekim 2026 Perşembe günü X platformuna erişmekte güçlük çeken kullanıcılar, genel bir kesinti olup olmadığını araştırıyor. Ana sayfanın açılmaması, gönderilerin yüklenmemesi ve hesaplara giriş yapılamaması gibi aksaklıklar, platformun güncel durumuna yönelik aramaları artırıyor. Kesintinin kapsamını öğrenmek isteyen kullanıcılar, güncel kullanıcı bildirimlerini ve X'ten gelebilecek resmî açıklamaları takip ediyor.

X'TE ERİŞİM SORUNU NEDEN YAŞANIYOR?

X'e giriş yapılamaması veya bazı özelliklerin çalışmaması; internet bağlantısındaki aksaklıklardan, uygulama ya da tarayıcı kaynaklı problemlerden veya platformdaki geçici teknik arızalardan kaynaklanabiliyor. Önbellek ve çerezlerle ilgili sorunlar da gönderilerin yüklenmesini ve hesaba erişimi etkileyebiliyor.

X'i kullanırken sorun yaşayanlar internet bağlantılarını kontrol edebilir, uygulamayı veya tarayıcıyı yeniden başlatabilir ve güncellemeleri denetleyebilir. Sorun devam ederse farklı bir internet ağı üzerinden giriş yapmayı denemek, bağlantı kaynaklı problemlerin belirlenmesine yardımcı olabilir.

KULLANICILAR X'TE HANGİ SORUNLARLA KARŞILAŞIYOR?

X kullanıcıları ana sayfanın yenilenmemesi, gönderilerin geç yüklenmesi, paylaşımların görüntülenememesi ve hesaplara giriş yapılamaması gibi sorunlarla karşılaşabiliyor. Yaşanan aksaklıkların belirli kullanıcılarla mı sınırlı olduğu yoksa daha geniş kapsamlı bir erişim probleminden mi kaynaklandığı merak ediliyor.

X NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

X platformuna erişmekte güçlük yaşayan kullanıcılar, sorunun ne zaman giderileceğini öğrenmek istiyor. Kesintinin nedeni ve kapsamı netleşmeden platformun hangi saatte normale döneceğine ilişkin kesin bir tahminde bulunmak mümkün değil. Kullanıcıların güncel kesinti bildirimlerini takip etmesi ve X'in resmî açıklamalarını kontrol etmesi gerekiyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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