X çöktü mü, neden çöktü? 13 Nisan Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

X PLATFORMUNDA 13 NİSAN’DA YAŞANAN KISA SÜRELİ ERİŞİM SORUNU VE ETKİLERİ

13 Nisan sabah saatlerinde, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip X platformunda kısa süreli erişim aksaklıkları yaşandı. Kullanıcılar bir süre içerik akışına ulaşamazken, mesaj gönderme ve paylaşımları görüntüleme konusunda da zorluklar yaşadı. Yaşanan bu durum kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

TEKNİK SEBEPLER NELER OLABİLİR?

Uzmanlar, X platformunda görülen erişim sorunlarının genellikle sunucu yoğunluğu, yazılım güncellemeleri veya planlı ya da plansız bakım çalışmalarıyla bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Yoğun kullanım saatlerinde yaşanan aşırı trafik, kısa süreli kesintilere neden olabiliyor.

KULLANICILAR NE YAŞADI?

Kesinti sırasında platforma giriş yapmak isteyen kullanıcılar hata mesajlarıyla karşılaştı ve akışın yenilenmediğini bildirdi. Bazı kullanıcılar sorunun kendi internetlerinden kaynaklandığını düşünse de, aksaklığın küresel ölçekte eş zamanlı yaşandığı ifade edildi.

X NE ZAMAN NORMALE DÖNDÜ?

13 Nisan sabahı yaşanan kısa süreli erişim sorunu, teknik ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede giderildi. Kullanıcılar daha sonra platforma yeniden sorunsuz şekilde erişim sağlamaya başladı.