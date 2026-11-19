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Damien Chazelle'in yazıp yönettiği Whiplash, Eylül 2013'te ABD'nin Los Angeles kentinde yalnızca 19 günde çekildi. Hikayesi New York'ta geçen filmin büyük bölümü Los Angeles'taki mekanlarda kameraya alındı. Film, ilk gösterimini Ocak 2014'te Sundance Film Festivali'nde yaptı ve 10 Ekim 2014'te ABD'de vizyona girdi. Başrollerini Miles Teller ve J.K. Simmons'ın paylaştığı yapım, 3,3 milyon dolarlık bütçesine karşın üç dalda Oscar kazandı. Whiplash nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kimler, konusu ne ve kaç Oscar aldı soruları film her yayınlandığında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Whiplash filmine ilişkin tüm detaylar.

WHİPLASH FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Whiplash'in tamamı ABD'nin Los Angeles kentinde çekildi. Filmin hikayesi New York'taki hayali bir müzik okulu olan Shaffer Konservatuvarı'nda geçiyor. Ancak düşük bütçe nedeniyle New York sahneleri de Los Angeles'taki mekanlarda çekildi.

Filmin unutulmaz final sahnesi, hikayede New York'taki Carnegie Hall'da geçiyor. Bu sahne, Los Angeles şehir merkezindeki tarihi Orpheum Tiyatrosu'nda kameraya alındı.

WHİPLASH FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Whiplash, Eylül 2013'te çekildi. Film, yaklaşık 3,3 milyon dolarlık sınırlı bütçesi nedeniyle yalnızca 19 günde tamamlandı.

WHİPLASH NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Whiplash, ilk gösterimini 16 Ocak 2014'te Sundance Film Festivali'nde yaptı. Festivalde Büyük Jüri Ödülü ve Seyirci Ödülü'nü kazanan film, 10 Ekim 2014'te ABD'de vizyona girdi.

WHİPLASH FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Whiplash filminin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Miles Teller: Andrew Neiman

J.K. Simmons: Terence Fletcher

Paul Reiser: Jim Neiman (Andrew'un babası)

Melissa Benoist: Nicole

Austin Stowell: Ryan Connolly

Nate Lang: Carl Tanner

Chris Mulkey: Frank Amo (Andrew'un amcası)

Damon Gupton: Mr. Kramer

Suanne Spoke: Emma (Andrew'un teyzesi)

WHİPLASH FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, New York'taki prestijli Shaffer Konservatuvarı'nda okuyan 19 yaşındaki genç davulcu Andrew Neiman'ın hikayesini anlatıyor. Efsanevi caz davulcuları gibi büyük bir müzisyen olmayı hayal eden Andrew, okulun en iyi caz orkestrasını yöneten Terence Fletcher tarafından fark ediliyor.

Fletcher'ın orkestrasına katılan Andrew, kısa sürede hocasının acımasız yöntemleriyle tanışıyor. Öğrencilerini sınırlarını aşmaya zorlamak için aşağılamaktan ve psikolojik baskıdan çekinmeyen Fletcher, Andrew'u da durmaksızın zorluyor. Mükemmel olma takıntısına kapılan Andrew, ellerinden kan gelene kadar çalışıyor ve hayatındaki her şeyi müziği için feda ediyor. Andrew ile Fletcher arasındaki çatışma, filmin unutulmaz final sahnesinde doruğa ulaşıyor.

WHİPLASH NE DEMEK?

Filmin adı, Amerikalı besteci Hank Levy'nin aynı adlı caz parçasından geliyor. Bu karmaşık ritimli parça, filmde orkestranın çaldığı eserler arasında yer alıyor ve hikayede önemli bir rol oynuyor.

WHİPLASH KAÇ OSCAR ALDI?

Whiplash, aralarında En İyi Film'in de bulunduğu beş dalda Oscar'a aday gösterildi. Film, üç dalda Oscar kazandı:

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: J.K. Simmons

En İyi Kurgu: Tom Cross

En İyi Ses Miksajı

J.K. Simmons, Terence Fletcher rolündeki performansıyla Oscar'ın yanı sıra Altın Küre ve BAFTA ödüllerini de kazandı.

WHİPLASH'İN YÖNETMENİ KİM?

Whiplash'in yönetmeni ve senaristi Damien Chazelle. Chazelle, filmin hikayesini lise yıllarında caz orkestrasında davul çaldığı dönemdeki deneyimlerinden esinlenerek yazdı. Yönetmen, film için yatırımcı bulabilmek amacıyla senaryonun bir sahnesini önce 18 dakikalık kısa film olarak çekti. Kısa film, 2013 Sundance Film Festivali'nde ödül kazanınca uzun metraj filmin yolu açıldı. Chazelle, daha sonra La La Land ile En İyi Yönetmen Oscar'ını kazandı.

MİLES TELLER DAVUL ÇALIYOR MU?

Evet. Miles Teller, 15 yaşından beri davul çalıyordu. Teller, film için haftada birkaç gün yoğun davul dersleri aldı. Filmdeki davul sahnelerinin büyük bölümünde davulu Teller'ın kendisi çaldı.

WHİPLASH GİŞESİ

Yaklaşık 3,3 milyon dolarlık bütçeyle çekilen Whiplash, dünya genelinde yaklaşık 49 milyon dolar hasılat elde etti.