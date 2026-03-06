WhatsApp çöktü mü? 6 Mart WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

6 Mart sabahı, pek çok internet kullanıcısı farklı dijital platformlarda erişim problemleri yaşadı. Gönderiler açılmayınca ve uygulamalar düzgün çalışmayınca sosyal medyada hızla tartışmalar başladı. Kullanıcılar, sorunun kaynağı ve ne zaman normale döneceğini araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? (6 MART CUMA)

6 Mart Cuma sabahı itibarıyla WhatsApp'ta dünya genelinde uzun süreli veya doğrulanmış bir çökme yaşandığına dair resmi bir rapor bulunmuyor. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar ile medya paylaşımları çoğunlukla sorunsuz şekilde devam ediyor. Anlık kesinti izleme platformları, yaygın bir sistem arızası kaydı göstermiyor.

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Bazı kullanıcılar kısa süreli mesaj iletimi gecikmeleri, giriş yavaşlamaları veya bağlantı problemleri yaşadı. Uzmanlar, bu tür aksaklıkların genellikle internet bağlantısı dalgalanmaları, mobil operatör yoğunluğu, Wi-Fi sorunları, VPN kullanımı veya cihaz kaynaklı teknik sebeplerden kaynaklandığını belirtiyor.

İNTERNET VE DİJİTAL PLATFORMLARDA YAŞANAN GEÇİCİ YAVAŞLAMALAR

6 Mart sabahı bazı popüler dijital platformlarda kısa süreli erişim ve performans sorunları görüldü ve sosyal medyada tartışma konusu oldu. Uzmanlar, bu aksaklıkların yoğun veri trafiği, bölgesel altyapı çalışmaları veya anlık teknik sebeplerden kaynaklanabileceğini vurguluyor.